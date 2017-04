Radwegbrücke eine langwierige Geburt Von Markus Mack Weisenbach - Er habe "fast nicht mehr daran geglaubt", bekannte Weisenbachs Bürgermeister Toni Huber. Auch Maike Wrede vom Dezernat 4 des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe machte deutlich, dass es "nicht der Regelfall sei" - seit zwölf Jahren ist der Lückenschluss der Tour de Murg zwischen Weisenbach und Hilpertsau Thema. Am Donnerstag wurde dem Gemeinderat die aktualisierte Planung vorgestellt, im Sommer 2018 sollen die Bauarbeiten beginnen. "Es wurde um jeden Zentimeter gerungen", machte Wrede deutlich. Nachdem auf Weisenbacher Seite die Voraussetzungen für Radweg- und Brückenbau geschaffen waren, ging es darum, mit dem Unternehmen Smurfit Kappa eine Einigung über den Verlauf des Radwegs entlang der B462 zu erzielen. Dazu braucht das Regierungspräsidium als Bauherr einen Geländestreifen vom dortigen Werksparkplatz. Eine Einigung sei mittlerweile erzielt, berichtete die RP-Mitarbeiterin. Der Parkplatz wird umstrukturiert, es wird künftig eine geänderte Zufahrt zum Werksgelände sowie eine Abfahrt vom Parkplatz und einen Lkw-Wartebereich geben. Zweimal müssten Radler auf den Begegnungsverkehr achten, anders sei eine Lösung nicht möglich gewesen. Noch fehlt zwar die Unterschrift auf dem Vertrag über den Grundstücksverkauf mit dem Unternehmen, diese wird seitens des RP allerdings demnächst erwartet. Die Baumaßnahme selbst ist geteilt. Zu einen wird die neue Brücke errichtet - eine an zwei Pylonen aufgehängte Konstruktion, die mit einer Länge von rund 55 Metern die Murg überspannt. Im Bereich "In den Höfen" wird eine sechs Meter breite Zufahrt gebaut, die den Radverkehr aufnimmt, als Zufahrt zum Regenüberlaufbecken dient und für die dortigen sieben Stellplätze genutzt wird. Zwischen Radweg und Parkplatz wird es eine Bepflanzung mit Bäumen geben. Die Brücke ist vier Meter breit, Fußgänger und Radler können sie nutzen. Für die Widerlager auf dem Murgvorland ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung für eine positive Stellungnahme. Die Arbeiten sollen von der B462 aus erfolgen, auf Weisenbacher Seite sei wenig Platz, erläuterte die RP-Vertreterin. Die Arbeiten am Radweg sollen mit denen von Smurfit Kappa für deren neue Zufahrt abgestimmt werden. Die Gesamtkosten werden auf 2,7 Millionen Euro geschätzt, davon 2,1 Millionen Euro für die Brücke. Bauherr ist der Bund (Regierungspräsidium), der auch Eigentümer des Bauwerks wird und für dessen Instandhaltung verantwortlich ist. Der Anteil der Gemeinde für die Anwohnerstellplätze beträgt rund 40000 Euro. Wenn alle Träger öffentlicher Belange ihre Zustimmung gegeben haben und das Wasserrecht genehmigt ist, kann das Baurecht im Juli erteilt werden. Angestrebter Baubeginn ist im Sommer 2018. Für die Arbeiten am Unterbau soll der Spätsommer wegen geringer Hochwasserwahrscheinlichkeit genutzt werden. Als Bauzeit für den ersten Abschnitt sind etwa 18 Monate veranschlagt. Für den zweiten Abschnitt, die 300 Meter Radweg entlang des Firmenparkplatzes, sind sechs Monate kalkuliert. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2020 gerechnet. Gottfried Lang (CDU) bezeichnete das Projekt als "langwierige Geburt". Es sei höchste Zeit, dass der gefährliche Abschnitt der "Tour de Murg" verschwinde. Man müsse froh sein, dass bislang nichts passiert sei, wenn die Radfahrer, darunter auch Kinder, auf der B462 unterwegs sind. Ab nächster Woche sind die Projektunterlagen auf der Homepage des RP unter www.rp-karlsruhe.de einsehbar. Dort auf Button "Abteilung 4", dann "Der schnelle Klick - Aktuelle Straßenbaumaßnahmen - B462 Radweglückenschluss Weisenbach - Gernsbach - Hilpertsau".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Murgtal

Bald zwei Lücken weniger Murgtal (uj/stj) - Es sind fast unendliche Geschichten beim Radweg "Tour de Murg": Sowohl die neue Brücke in Weisenbach als auch das fehlende Teilstück in Gaggenau lassen auf sich warten. Jetzt gibt es neue Entwicklungen, die einen Lückenschluss realistisch erscheinen lassen (Foto: uj). » Weitersagen (uj/stj) - Es sind fast unendliche Geschichten beim Radweg "Tour de Murg": Sowohl die neue Brücke in Weisenbach als auch das fehlende Teilstück in Gaggenau lassen auf sich warten. Jetzt gibt es neue Entwicklungen, die einen Lückenschluss realistisch erscheinen lassen (Foto: uj). » - Mehr