Die gemeinsame Zukunft im Blick

Gaggenau - Es hat seinen festen Platz im Terminkalender in der Großen Kreisstadt. Das internationale Kinderfest, zu dem auch in diesem Jahr der türkische Schul-Eltern-Verein Gaggenau und Umgebung am Sonntagnachmittag in die Jahnhalle geladen hatte. Schöne Darbietungen auf der Bühne, aber weniger Besucher als in den Vorjahren waren zu verzeichnen.

"Vor dem Hintergrund der Debatte um Einwanderung und Integration hat die Botschaft von Freundschaft, Brüderlichkeit und Liebe eine ganz besondere Aktualität gewonnen", sagte Vorsitzender Mahmut Pervaneli in seiner Ansprache zur Begrüßung.

"Kommt, lasst uns das gemeinsam anpacken"

Wichtig sei, dass sich die Menschen die Hände reichen, denn "Parallelgesellschaften, Ausgrenzung und die Angst der deutschen Bürger vor dem Fremden gilt es zu verhindern. Viele Migranten sind noch nicht in der deutschen Gesellschaft angekommen. Sie sind aber auch nicht genügend angenommen worden. Die Situation ist nicht unbedenklich. Die Gefahr des Abgleitens besteht." Pervaneli sagte weiter: "Als türkeistämmiger Deutscher, in zwei Kulturen lebend, weiß ich, dass ich eine große Verantwortung habe. Das Potenzial von Migrantinnen und Migranten ist dabei als Chance für die Zukunft unserer gesamten Gesellschaft zu begreifen. Vorurteile können nur beseitigt werden, wenn man sich kennenlernt. Kommt, lasst uns das gemeinsam anpacken."

Verschiedene Aspekte des interkulturellen Zusammenlebens stellten Oberbürgermeister Christof Florus und die Professorin Dr. Havva Engin von der PH Heidelberg heraus. Diese ist Leiterin des Heidelberger Zentrums für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik.

Die Teilhabe an Bildung gilt beiden als einer der wesentlichen Schlüssel zum Funktionieren einer von Einwanderung geprägten Gesellschaft.

Unter den Ehrengästen war auch Konsul Cumhur Akgün vom türkischen Generalkonsulat in Karlsruhe. Er ergriff am Sonntag nicht das Wort.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Unterstützer sorgten für das Gelingen der Veranstaltung, ebenso wie die jungen Akteure verschiedener Schulen und Einrichtungen mit ihren musikalischen und tänzerischen Darbietungen.