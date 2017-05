Mittelalterfest erneut ein Spektakel

Gernsbach (thr) - Bereits zum neunten Mal ist zum dreitägigen "Zeitsprung ins Mittelalter" geladen worden: Das Mittelalterfest bot auf der Murginsel in Gernsbach erneut ein Ritterlager. Für ein großes Spektakel sorgten insbesondere am frühlingshaften Sonntag zudem verschiedene Stände und Mitmachangebote, die den Mittelaltermarkt schmückten. Auf Groß und Klein wartete hier allerlei Vergnügliches von hausgemachten Likören und Met hin zur Ausrüstung für kleine Ritter mit Schwert, Schild und Helm. Die Schausteller waren bereits durch ihre authentische Kleidung beeindruckend. Zudem gab es lange wallende Gewänder und Ritterrüstungen samt Königsoutfit oder Knappen-Ausstattung: Es war allein schon ein Augenschmaus, den mittelalterlich gewandeten Menschen bei ihrem Treiben zuzuschauen. Sie kochten sich Essen über offenem Feuer und saßen auf altmodisch aussehenden Holzbänken, die mit Schaffellen gepolstert waren. Das Ritterlager war ein weiteres Vergnügen. Vor allem die kleinen Besucher zeigten sich begeistert davon, "echte Ritter" zu sehen. Bei den verschiedenen Marktständen blieb ebenfalls kein Wunsch offen: Schmuck, edle Steine, Utensilien aus Leder, mottogetreue Kleidung, Schaffelle oder Glasperlen lockten. Wer einen Blick in seine Zukunft werfen mochte, war im "Orakeleum" bei der Wahrsagerin an der richtigen Adresse. Die kleinen Besucher des Festes durften ebenso viel Spannendes erleben, beispielsweise die Fahrt im handbetriebenen Holzriesenrad oder beim Bogenschießen - beides erfuhr enormen Andrang. Selbstverständlich war für das leibliche Wohl gesorgt. Ritterliche Speisen wurden ebenso wie Fladenbrot oder Bratwurst kredenzt - und Met durfte natürlich auch nicht fehlen.

