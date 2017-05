Heiterer Abschluss mit Harry Potter

Gaggenau - Demokratie, Freiheit, Respekt, Solidarität, Toleranz, Vielfalt und Meinungsfreiheit - diese sieben Werte rückte die IG Metall gestern am "Tag der Arbeit" in den Mittelpunkt. Einmal mehr blieb den Gewerkschaftsmitgliedern am 1. Mai eine Kundgebung unter freiem Himmel auf dem Gaggenauer Marktplatz verwehrt. Der Regen drückte jedoch kaum auf die Stimmung.

Zwar mussten so die jungen Gewerkschafter auf ihre beliebte "Olympiade" im Freien mit Torwandschießen oder Dosenwerfen ins Wasser fallen lassen - aber dafür gaben sich die Redner in der Geschäftsstelle gewohnt kämpferisch. Unter der eloquenten wie dezent zurückhaltenden Moderation der 1. Bevollmächtigten Claudia Peter beschäftigten sich Michael Brecht (Daimler), Klaus Schulz (Ruf Betten) und Tobias Wieber mit den sieben Werten. Der Jüngste, der Vertrauensmann bei Maquet in Rastatt ist, konstatierte nicht nur einen Wertewandel in der Jugend, sondern auch in der Politik und der Arbeitswelt. "Nichts mehr wird hinterfragt, jede Meinung aus sozialen Medien wird mit in den Betrieb genommen", stellte Wieber genauso wie Brecht die Zunahme von "Verrücktheiten" fest. Einzig positiv sei, dass diese oft wieder so schnell verschwänden, wie sie auftauchten.

Schulz beklagte die Beratungsresistenz der "oberen 10000" in den Unternehmen, die nur auf den Umsatz achteten, und forderte wie der Gaggenauer Daimler-Betriebsrat Brecht eine Änderung bei den Themen Leiharbeit und Befristung von Arbeitsverträgen - beides verknüpften sie mit ihren Werten wie "Respekt" und "Solidarität".

Moderatorin Peter wollte von Wieber erfahren, was die Harry-Potter-Generation verändern würde, so ihr ein Zauberspruch zur Verfügung stünde. Mit einem Spruch allein sei es "wohl nicht getan", meinte der Junior in der Gesprächsrunde. Metaller-Kollege Schulz würde sich als "Berater der Regierung", in die er sich laut Peter hineinversetzen sollte, für mehr Gleichheit bei Krankenversicherungen einsetzen sowie das Ende der Leiharbeit und der befristeten Arbeitsverhältnisse im Auge haben.

Zum Schluss wünschte sich der Betriebsrat bei Ruf Betten jedoch auch für sich die Künste von Harry Potter herbei. "Dann würde ich zaubern, dass wir beim nächsten 1. Mai endlich wieder schönes Wetter haben!" Den Metallern zauberte er damit ein Strahlen aufs Antlitz und sorgte für einen heiteren Abschluss.