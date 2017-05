"Die Liebe Gottes präsent machen"

Bei Jan Lipinskis Geburt im August 1987 lebten die Eltern in Durmersheim, dann zogen die gebürtigen Murgtäler 1991 nach Bad Rotenfels. Nach dem Abitur 2007 am "Goethe" absolvierte Jan den Zivildienst im Altenheim. Der Berufswunsch stand fest: Er trat im Herbst 2008 in Freiburg ins Priesterseminar ein. Eindeutige Prägungen erhielt er durch seinen Religionslehrer ("Mich beeindruckte, wie er seinen Glauben lebt") und durch den früheren Pfarrer Jürgen Reuss. Jan gehörte 1997 dem ersten Kommunion-Jahrgang an, den Reuss als neuer Gemeindepfarrer betreute. Und auch der junge Ministrant empfand die Begleitung durch den Geistlichen mit der stets guten Laune und dem Verständnis und der Offenheit für junge Menschen als authentisch und prägend: "Er fördert und fordert eine realistische Sichtweise auf eine mögliche Berufung, die jeder Berufswahl vorausgehen sollte."

Das Auslandssemester verbrachte er in Innsbruck; ein Praxissemester in der Seelsorgeeinheit Vorderes Kinzigtal in Gengenbach und sein Diakonatsjahr in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach vermittelten ihm Einblicke in die pastorale Arbeit.

Den Weg zum Priester beschreibt der 29-Jährige selbst als "klassisch": Von den Ministranten über die kirchliche Jugendarbeit bis zum Zeremoniar im Gottesdienst. Dabei lernte er auch die zwei weiteren Priesterkandidaten aus seiner Heimatpfarrei kennen: "Sie waren für mich neben meinem Heimatpfarrer Vorbild und haben die Frage in mir aufgeworfen, ob das nicht auch etwas für mich sein könnte. Viele Gespräche mit befreundeten Priestern haben dann den Wunsch in mir reifen lassen, Theologie zu studieren und ins Priesterseminar einzutreten."

Sein Primizspruch lautet: "Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen." (Matthäus 8,7)

Priesterweihe im Freiburger Münster

Zu Beginn der Weiheliturgie werden die Kandidaten vorgestellt. Sie richten ihre Bitte an den Bischof, die Weihe zu spenden. Nach dem Wortgottesdienst bekunden die Kandidaten vor der Gemeinde ihre Bereitschaft zur Übernahme dieses geistlichen Amtes und versprechen dem Bischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Anschließend leitet das Gebet der Gemeinde zur Weihe über: Der Erzbischof und nach ihm die anwesenden Priester legen den Kandidaten die Hände auf. Nach dem Weihegebet des Bischofs folgen die sogenannten ausdeutenden Riten: Bekleiden mit Messgewand, Salbung der Hände mit Chrisam, Überreichen von Kelch und Hostienschale für die Feier der Eucharistie sowie Friedensgruß. Danach werden die neugeweihten Priester mit dem Erzbischof die Eucharistie feiern.