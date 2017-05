"Hochmoor, Wald und Kaiserjagd" Gernsbach (red) - "Kaltenbronn, eine scheußliche Gegend an der Badenschen Grenze." So beschrieb 1822 der Philosoph Ludwig Roeder die Hochfläche zwischen Murg- und Enztal. Heute ist der Kaltenbronn für viele der Inbegriff von Ruhe, wunderschöner Natur, traumhaften Aussichten und geheimnisvollen Mooren. Die neue Sonderausstellung "Hochmoor, Wald und Kaiserjagd - die Geschichte des Kaltenbronn" nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise. Die neue Sonderausstellung "Hochmoor, Wald und Kaiserjagd - die Geschichte des Kaltenbronn" nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise. Sie werden Zeuge der Gründung des Ortes, sehen die Adligen zur Jagd ziehen, rudern mit den Flößern davon und begleiten die Hirten zur Waldweide. Die Ausstellung zeigt auf, wie der Mensch den Kaltenbronn über die Jahrhunderte genutzt, verändert und geprägt hat, und wie die wilde Natur ihn auch manchmal in die Schranken gewiesen hat. Historische Bilder und Präparate, vertonte Geschichten und Filme erwecken die Vergangenheit zum Leben und lassen die Ausstellung zu einem interaktiven Erlebnis für die ganze Familie werden. Nur zögerlich wurde der nördliche Schwarzwald, einst undurchdringlich und bevölkert von Bären und Wölfen, vom Mensch eingenommen. Die Vorkommen von Auerhuhn und Rothirsch sind wohl der Grund, warum der Ort Kaltenbronn entstand. Die Adligen nutzen ihn als Ausgangspunkt ihrer Jagden. Doch auch immense Nutzung für Bau- und Brennholz und Waldweide beeinflussten das Gebiet: Im 18. Jahrhundert standen kaum mehr Bäume auf den Hochflächen. Die moderne Forstwirtschaft setzte dem Raubbau ein Ende. Heute kann der Naturliebhaber durch wilde (Bann-) Wälder wandern. Auch die Hochmoore waren durch Torfabbau in Gefahr. Doch Wetter, lange Wege und beginnende Naturschutzbewegung verhinderten die Zerstörung. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Während der Sommerferien täglich geöffnet. Auch bei Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 5. Mai, um 15 Uhr sind Gäste willkommen. www.infozentrum-kaltenbronn.de

