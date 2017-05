Gegen "Blasen am Herd" gefeit

Gernsbach - "In jedem Moment steckt Marketing", unterstreicht Bernd Werner und schiebt nach, "jede Veranstaltung ist eine Visitenkarte für die nächste!" Der Sternekoch vom Schloss Eberstein gab gestern seine Visitenkarte an der Handelslehranstalt (HLA) in Gernsbach ab und dürfte - nimmt man den Applaus der Schüler als zuverlässiges Indiz - wie Verkaufsförderer Walter Westhoff wieder einmal zu einem Unternehmertag eingeladen werden.

Die Premiere hatte die Schülergenossenschaft "Eventure" mit ihren Vorständen Steffen Neunzig, Laura Bühler&Co. zusammen mit den Lehrern Caroline Lieblang und Martin Strauß organisiert. In zwei Gruppen lauschten die knapp 50 Schüler den beiden Referenten, die mit plakativen Sätzen alle auch über 70 Minuten lang zu fesseln wussten. "Uns hören sie ja nicht so zu", scherzte Strauß, als Werner und Westhoff sich zum Abschluss den Fragen der aufmerksamen 16- bis 23-Jährigen stellten. Der Pädagoge freute sich über "lebendige Beispiele", von denen die "Experten aus der Region" erzählten.

Im Vergleich mit der grauen Theorie an der Schule sprach Westhoff von der "Herdplatte des Lebens - und wenn man sich Blasen holt, ist es oft zu spät", will der 62-Jährige die Schüler durch seine Erfahrung gegen häufige Fehler feien. Entsprechend lenkte er die Aufmerksamkeit "auf die kleinen Dinge. Die haben eine Sprengkraft, die ist gigantisch", betonte Westhoff. Bei der Verkaufsförderung seien Mundpropaganda, Alleinstellungsmerkmal, Dauerhaftigkeit und Identifikation mit der Ware von enormer Bedeutung.

Werner brachte für die Pause nicht nur leckere Kostproben für seine Zuhörer mit, sondern auch einen Werbefilm und Flyer - sowie Küchenchef Artur Sauer. Der 30-jährige Gaggenauer hatte anno 2004/2005 das Berufskolleg 1 wie 2 an der HLA absolviert. Werner brach eine Lanze für die duale Ausbildung und die Möglichkeiten, die die Handelslehranstalt jedem bietet. "Als die Anfrage von ,Eventure' kam, war mir sofort klar, dass ich das mache - auch nach dem harten Wochenende."

Die Schüler faszinierte, dass der Sternekoch bei Events wie der "Bambi"-Verleihung oder der Berlinale bis zu 800 Essen kredenzt. "Viele können geiler kochen als ich - aber mir hilft, dass mein Vater Spediteur war und ich deshalb etwas von Logistik verstehe. Mit Förderbändern kann man dreimal so schnell servieren", gewährte Werner Einblicke über den Kochtopf hinaus.

Und erst einmal richtig in Schwung, regte der Sternekoch ein "neues Schulkonzept" für die Handelslehranstalt an: "Jeder Schüler muss im Jahr in fünf Betriebe. Zwei Tage reichen dabei oft, um zu sehen, ob der Job super ist und einem liegt." Westhoff hält dies ebenso "für einen ersten Schritt in die richtige Richtung". So könne man attraktive Branchenführer in Nischen entdecken, die sonst oft im Murgtal im Schatten der Daimler-Werke verschwänden.

"In jedem von Euch steckt Champions League. Eure Aufgabe ist es, das umzusetzen und die PS auf die Straße zu bringen", betätigte sich Werner als wortgewandter Motivator und belegte nebenbei auch hier die Bedeutung von Marketing - die Schüler spendeten den Referenten donnernden Applaus und werden beide in sehr guter Erinnerung behalten.