Regelmäßiges Wechselbad endet wieder glücklich Von Hartmut Metz Loffenau - Timo Spahn und Sascha Lanz verwandeln den Matchball beim 10:9. Das Spitzendoppel des TSV Loffenau rettet durch den Vier-Satz-Sieg dem Herren-Team ein 8:8 in Ötigheim. Ohne ein kleines Wunder wäre das im April fast der letzte Ballwechsel der Tischtennis-Abteilung nach 36 Jahren gewesen. 2009 hatte der umtriebige B-Kreisligist noch 30 Jugendliche. "Von denen ist heute keiner mehr da", klagt Peter Hennig. Daraus resultiert auch das Problem für die Herren: Niemand rückte, trotz mancher Mentorenausbildung von engagierten Nachwuchsspielern, nach. So wurde es im Erwachsenen-Bereich immer enger. Nun verblieben acht Aufrechte und zwei Passive - und von all diesen mochten mehrere nur trainieren oder höchstens ab und zu Ersatz spielen. "Jetzt haben wir lediglich noch fünf Leute, die wirklich wollen", erzählt der Tischtennis-Abteilungsleiter - aber sechs Spieler benötigt der TSV für eine Mannschaft in der Kreisklasse B. Der Rückzug in die unterste Liga, der Kreisklasse D für Vierermannschaften, war zunächst kein Thema am Fuße der Teufelsmühle. Dem Teufelskreis wollten Hennig und Peter Loch ein weiteres Mal entkommen. "Es wäre toll, wenn wir wenigstens einen Spieler dazubekämen", hatte Loch, der die Jugendabteilung als Trainer lange rührig führte, die Hoffnung nicht begraben. Hennig schrieb daher viele Ehemalige an - vergebens, obwohl sich all die Studenten über den alten Kontakt aus der Heimat freuten. "Tischtennis spielen viele angehende Abiturienten, die anschließend zum Studium weg sind und nicht mehr nach Loffenau zurückkehren. Das ist immer wieder der Schneeballeffekt", stellt er konsterniert fest. Und dann gesellt sich bei den besonders Sportbegabten auch stets die Konkurrenz zu König Fußball ein: "Wir hatten mit Kenny Hurrle so ein großes Talent. Der war bei der südbadischen Meisterschaft Achter - doch er entschied sich für Fußball, weil er bei uns niemand fand, mit dem er trainieren konnte", erinnert sich Hennig. Geänderte Trainingszeiten des Fußballvereins hatten bereits im Jahr 2000 die Aufbauarbeit im Nachwuchsbereich pulverisiert, weil alle auch kickten. Die Vereinsgeschichte der Tischtennis-Abteilung ist ein regelmäßiges Wechselbad der Gefühle. Ab Mitte der 80er Jahre boomte Tischtennis in Loffenau: 20 Herren, 17 Jugendliche beziehungsweise Schüler und "sensationell", wie es in der Vereinschronik heißt, elf Mädchen gingen an die Platte. 1989 sorgte "die Vielzahl von Spielern gar für Probleme", weil der Klub nur einen Trainingstag hatte und lediglich neun Tische in der Halle stellen konnte. Ausnahmsweise eine positive "Krise". Als 1993 der Bauwagen für die Jugend nach Loffenau kam, brach auch damals der Tischtennis-Nachwuchs ein. Eine "Zerreißprobe" konstatiert die Vereinschronik. 1993 kamen nur noch drei, vier Leute ins Training, weshalb Abteilungsleiter Hennig mit Rücktritt drohte, sollte sich die Situation nicht bessern. Es ging trotzdem weiter abwärts bis zum letzten Platz in der Kreisklasse C. Immerhin überlebte die geschrumpfte Abteilung und wuchs wieder bis 2000. Ein neuerlicher Boom setzte ein, als Loch die Trainerlizenz erwarb und 2007 das Ruder im Nachwuchsbereich übernahm. Bis zu 30 Jugendliche scharte der freundliche Stoiker um sich. Nachdem der Einzelkämpfer kürzertrat, ebbte der Aufschwung jedoch wieder ab. Eine kleine Lehre aus dem Fall Kenny Hurrle zogen die Loffenauer und vermittelten Chiara Frey an den Nachbarverein TV Weisenbach, bei dem sie im Schülerteam Wettkampf-Erfahrung sammelt. Für ein eigenes Quartett reicht es hingegen nicht, weil sich die acht Kinder im Trainingsbetrieb auf Mädchen und Jungs verteilen und bis zu sechs Jahre Altersunterschied aufweisen, erläutert Loch. Die einen könnten so im Schülerbereich antreten, die anderen müssten in der Jugend an die Platte. "Im Moment ist keine Mannschaft abzusehen", bedauert Hennig. Mehr Glück haben die beiden Loffenauer Tischtennis-Gurus bei ihrer eigenen Mannschaft: Beim TB Selbach traten ähnliche Probleme auf. Während Loch und Hennig noch ausloteten, welche Kooperation die Männer mit anderen Tischtennisvereinen retten könnte, funkte der Absteiger aus der Kreisliga A S.O.S. Nun wollen sie zusammen überleben - offiziell unter TSV Loffenau. "Auf den Trikots steht jedoch SG Loffenau/Selbach. Das segnete bereits der Bezirksvorsitzende Klaus Wallner ab", berichtet Hennig - und hofft, dass nun für beide Vereine eine lange Phase der sorglosen Ruhe einkehrt.

