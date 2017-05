Der alte Betreiber kehrt zurück

Viel Kritik am Bauhof-Flohmarkt Baden-Baden (co) - Es war nicht alles eitel Sonnenschein beim ersten Flohmarkt des Jahres am neuen Standort des städtischen Baubetriebshofs. Dabei entzündete sich die teils herbe Kritik weniger an der Örtlichkeit als vielmehr an der für mangelhaft erachteten Organisation (Foto: co). » Weitersagen (co) - Es war nicht alles eitel Sonnenschein beim ersten Flohmarkt des Jahres am neuen Standort des städtischen Baubetriebshofs. Dabei entzündete sich die teils herbe Kritik weniger an der Örtlichkeit als vielmehr an der für mangelhaft erachteten Organisation (Foto: co). » - Mehr