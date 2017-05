Noch fehlt der Aufzug

Steinmauern



"Gesundheitshaus" mit Dorfcafé Steinmauern (HH) - Auf dem ehemaligen Hirsch-Areal gegenüber dem Rathaus in Steinmauern soll ein "Gesundheitshaus mit Dorfcafé entstehen, das die Gemeinde selbst betreiben will. Der Gemeinderat hat den Plan für das Zwei-Millionen-Projekt einstimmig gutgeheißen (Foto: HH).