Müll und Schäden sorgen für Ärger Von Markus Mack Forbach - "So geht es einfach nicht" - Forbachs Bürgermeisterin Katrin Buhrke findet deutliche Worte. Grund ihres Ärgers sind "Hinterlassenschaften" der unangenehmen Art von Jugendgruppen im Murgpark und in dessen Umgebung. Diese stellen für die Gemeinde zunehmend ein Problem dar. Dessen Lösung wurde in der Zwischenzeit seitens der Verwaltung angegangen: Die Polizei wurde um vermehrte Kontrollen gebeten, ein privater Wachdienst fährt den Murgpark und die umliegenden Areale zu unterschiedlichen Zeiten an. "Wir freuen uns, wenn Gäste zu uns kommen, aber ihren Müll sollen sie wieder mitnehmen", macht die Bürgermeisterin deutlich. Die sollen den Murgpark so nutzen, dass keine Schäden entstehen. Verunreinigungen in bisher nicht gekanntem Ausmaß sind zu beklagen, deshalb hat sich die Verwaltung zu diesem Schritt entschlossen, erläutert Buhrke. Da die Gemeinde über keinen eigenen Ordnungsdienst verfügt, sei die Sicherheitsfirma beauftragt worden. Die informiert die Verwaltung über die Ergebnisse der Kontrollen. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag wird die Verwaltung über den aktuellen Stand der Dinge berichten. Vermehrte Arbeitseinsätze von Gemeindemitarbeitern, um den hinterlassenen Müll wieder zu beseitigen - auch an den Ostertagen - seien laut Bürgermeisterin erforderlich gewesen. Die Konzertmuschel war vermüllt, selbst vor den öffentlichen Toiletten am Murgpark machten die "Gäste" nicht halt. Sie verstopften die WCs - und die mussten aufwendig wieder benutzbar gemacht werden. Insbesondere Glasscherben bilden eine große Gefahr für die im Murgpark spielenden Kinder, ein Mädchen habe sich verletzt, heißt es im Bericht der Verwaltung. Die Verunreinigungen seien ein Ärgernis für Besucher und Gemeinde. Fast täglich würden bei den Kontrollen Jugendliche angetroffen, häufig sei auch Alkoholkonsum Minderjähriger festzustellen. Die "Ansprachen" der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma würden durchaus angenommen. Zwar könnten diese keine Personalien feststellen oder Platzverweise aussprechen. Dennoch seien Erfolge beim Rückgang der Beschädigungen und Verunreinigungen feststellbar. Auch seitens der Bürger gebe es positiven Zuspruch. Nach Einschätzung der Verwaltung handele es sich bei den Verursachern meist um Jugendliche, die von außerhalb nach Forbach kommen und den schön gelegenen Murgpark als Treffpunkt nutzen. Auch bei der Holzbrücke sei es vermehrt zu Verunreinigungen gekommen, sagte die Bürgermeisterin. Die Verwaltung beabsichtigt, die Kontrollfahrten beizubehalten. So soll laut Bericht den Jugendlichen die ungestörte Rückzugsmöglichkeit genommen sowie das Ausleben nicht akzeptabler Verhalten erschwert werden. Damit will man die Verunreinigungen und Schäden, die hohe Kosten verursachen, in den Griff bekommen. Die Kosten für den Einsatz der Firma stehen einem hohen Personaleinsatz bei der Beseitigung von Sachbeschädigungen und Verunreinigungen gegenüber. Die negative Werbung eines ungepflegten Murggartens, der von Bürgern und Auswärtigen, insbesondere mit Kindern, besucht werde, sei nicht zu unterschätzen.

