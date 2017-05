"1 000 Unterschriften knacken wir" Von Hartmut Metz Gernsbach - Die Bürgerinitiative "Giftfreies Gernsbach" (BIGG) hat ihr Ziel von 500 Unterschriften für ein Bürgerbegehren über das verseuchte Pfleiderer-Areal bereits "deutlich übersprungen". Nach einer fast vollständigen Auswertung am Mittwochabend ist sich der Sprecher der Bürgerinitiative sicher: "Bis zum selbstgesteckten Finale am 10. Mai knacken wir die 1000er-Marke", verkündete Stefan Freundel gestern zuversichtlich. Durch den Erfolg sieht er die Sichtweise seiner Gesinnungsgenossen bestätigt: "Wir halten am Bürgerbegehren fest und sammeln bis Mittwoch weiter Unterschriften. Ich denke, dass dann der Gemeinderat ein klares Mandat hat, um nach 15 Jahren ein Umdenken einzuleiten." Schienen die Fronten zwischen Bürgerinitiative und Rathaus verhärtet, berichtete Freundel gestern von einem "eineinhalbstündigen Gespräch mit Bürgermeister Dieter Knittel und einigen Stadtvertretern, das eigentlich sehr gut lief". Die "Atmosphäre" empfand er als angenehm, obwohl beide Seiten "ihre Positionen untermauerten". Das Ziel sei auf beiden Seiten gleich mit der Sanierung des Pfleiderer-Areals - nur die "Wege" trennten Bürgermeister und Bürgerinitiative. Für das Stadtoberhaupt stehe die "Gefahrenabwehr" an vorderster Stelle, weil er "nicht glaube, dass das ganze Gift rauszuholen ist. Hier liegen wir diametral auseinander", stellte Freundel klar und will bei einem Rechtsgutachten "die richtigen Fragen stellen". Ansonsten gewann der BIGG-Sprecher jedoch "vom Bauchgefühl her den Eindruck, dass wir nicht so weit auseinander liegen". Es sei besser, miteinander statt übereinander zu reden. Den Bürgermeister treffe keine Alleinschuld an der Situation, der Gemeinderat habe auch eine lange Frist "ohne Aktion" verstreichen lassen. Knittel konnte sich gestern nicht zu dem offensichtlich moderaten Gespräch mit der Bürgerinitiative äußern und über seine Eindrücke berichten, weil er fern des Rathauses Sitzungen hatte. Weiterhin Gesprächsbedarf sieht Freundel bezüglich des Einzelhandelsgutachtens, das mehrere große Lebensmittelmärkte auf dem Pfleiderer-Areal plant. "Da wird es dauern, bis endgültige Ergebnisse vorliegen." Er rechnet "nicht damit, dass das noch unter dem alten Bürgermeister entschieden wird", setzt der BIGG-Sprecher auf eine Entscheidung durch den in Gernsbach zu wählenden Nachfolger des aktuellen Amtsinhabers. Verweise der Verwaltung auf Zuständigkeiten bei der Umweltbehörde im Landratsamt nimmt Freundel gelassen. Er sieht die Stadt als vorrangigen Ansprechpartner für die BIGG, zumal bei der Umweltbehörde Ende Mai ein Personalwechsel auf der Führungsebene anstehe. "Deshalb habe ich keine allzu hohe Erwartungshaltung vor dem Gespräch mit dem Landratsamt. Es wird aber hoffentlich ein offenes." Traf sich die BIGG zuletzt im Wochentakt, steht der nächste Termin nun erst am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr im "Jockers", an.

