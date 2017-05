Waldmuseum öffnet wieder Gernsbach (red) - Die Winterpause ist vorbei. Am Sonntag, 7. Mai, öffnet das Waldmuseum Reichental wieder seine Pforten. In der ehemaligen Sägemühle an der Straße zum Kaltenbronn wird eindrucksvoll dargestellt, welch große Bedeutung der Wald für das Leben der Vorfahren hatte, der ihnen Energie, Baumaterial sowie Nahrung für das Vieh lieferte und ihnen damit ihr Einkommen sicherte. Daneben haben das Gebäude selbst und die Sägemaschinen auch wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung. Beim Rundgang erfahren die Besucher Interessantes über den Reichentaler Wald und darüber, wie ihn die Menschen in früheren Jahrhunderten genutzt haben. Gezeigt werden unter anderem Köhlerei und Pottaschesiederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung sowie die Nutzung als Waldweide. Schrotaxt, Sachsensäge, Sappie und Zwei-Mann-Motorsäge erzählen vom harten Alltag der Holzfäller. Weitere Informationen gibt es auf Bild- und Texttafeln zum Bereich Wald, Wild und Jagd. In der Mitte des Museums ist neben dem Sägegatter und der Besäumsäge ein ungewöhnliches Zeitzeugnis zu bewundern: Teile der Pilotenkanzel eines im Jahre 1944 bei der Schwarzmiss abgestürzten englischen Bombers, welche im Laufe von 50 Jahren mit einer Fichte verwachsen sind. Das Museum ist von Mai bis Oktober jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppenführungen können mit Günter Knapp, (07224) 40219, oder der Tourist-Info Gernsbach (07224)64444 vereinbart werden.

