Doppelt so viele Delikte

Die starke Zunahme der Verkehrsunfälle von 27 auf 44 führen die Rathaus-Mitarbeiter allein auf die achtmonatige Verkehrssperrung samt Umleitung zurück. Dadurch seien die Straßen teils sehr verengt worden, was das Plus von 17 Unfällen erkläre. Positiv wertet die Verwaltung den Rückgang der Zusammenstöße mit Wild: Außerorts seien diese dank der Wildschutzmaßnahmen der Behörden auf ein "deutlich niedrigeres Niveau abgesunken". Im Ort gab es vermehrt nur leichte Unfälle und Sachbeschädigungen durch Autos zu beklagen. Drastisch nahm nur die Zahl von Fahrerflucht zu, die sich von sechs auf zwölf verdoppelte.

Ein positives Fazit ziehen die Loffenauer auch, weil es 2016 keine Verkehrstoten gab. Nur ein Motorradfahrer verletzte sich auf der Gemarkung der Gemeinde schwer. Zudem blieben alkoholbedingte Karambolagen komplett aus.

Bei der Kriminalitätsstatistik wirkt die Rate zunächst auch erschreckend: Schwankten 2012 bis 2015 die Deliktzahlen zwischen 37 und 50, waren im Vorjahr plötzlich 94 Delikte zu verzeichnen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte und Betrug. "Einige wenige Täter haben dabei in größerem Umfang Mehrfachdelikte im Bereich illegaler Arbeit begangen", steht in der Sitzungsvorlage. Mit Blick auf die insgesamt 37 Tatverdächtigen ist erfreulich, dass lediglich vier keine Erwachsenen (unter 21 Jahre) waren. Jugendkriminalität und Rauschgift-Vergehen seien deshalb "kein Thema" in Loffenau.

Positiv werten die Behörden auch wenige Fälle von schwerem Diebstahl und Einbruch. Die Wohnungseinbrüche seien um ein Viertel zurückgegangen - was womöglich an der Gefahr der Entdeckung liegt. Die hohe Aufklärungsquote betrug in Loffenau nämlich bei allen Delikten 63 Prozent. Im Vergleich zu anderen Regionen lebe man im "sicheren Murgtal", befindet die Verwaltung.

In der öffentlichen Sitzung am Dienstag beschäftigt sich der Gemeinderat außerdem mit den weiteren Vorbereitungen auf die Bürgermeisterwahl in Loffenau, die am 24. September zeitgleich mit der Bundestagswahl erfolgt. Weitere Themen sind die Sanierungen des Kleinspielfeldes bei der Sporthalle und des Kunstrasenplatzes beim Sportplatz. Außerdem werden sieben Blutspender geehrt, und Bürgermeister Erich Steigerwald gibt einen Zwischenbericht zum Ausbau der Ortsdurchfahrt (dritter Abschnitt) ab.