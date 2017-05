Reichlich Handlungsbedarf entlang der Lebensader

Von Dennis Fettig Gaggenau - Es war ein Novum für Kai Whittaker. Anlässlich einer verkehrspolitischen Fahrt entlang der B462 hielt der Bundestagsabgeordnete nach eigenem Bekunden seine erste politische Rede in einem Bus. Auf Initiative von Sabine Weiler, CDU-Fraktionsvorsitzende im Forbacher Gemeinderat, hatten Whittaker und die Landtagsabgeordnete Sylvia Felder zu einer Busfahrt vom Unimog-Museum bis nach Kirschbaumwasen geladen. Mit an Bord waren neben Parteimitgliedern, Vertreter des Landratsamts und des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe sowie Bürgermeister betroffener Gemeinden. Die Bundesstraße sei die "zentrale Lebensader des Murgtals" und ein komplexes Thema, verdeutlichte Whittaker. Dies gelte sowohl für die Anwohner als auch für Pendler und die regionale Wirtschaft. Maßnahmen abstimmen Zwischen Bund, Land und Kommunen sei viel Abstimmung erforderlich. Zwar seien einige Projekte bereits abgeschlossen oder in Planung, doch noch immer bestehe reichlich Handlungsbedarf. Einige Haltepunkte der Fahrt und dazugehörige Themen im Überblick: Vierspuriger Ausbau der B462 bei Bad Rotenfels: "Eines der unumstrittensten Projekte im Bundesverkehrswegeplan (BVWP)", erläuterte Whittaker. Insgesamt vier Millionen Euro sind für den Ausbau bis zur Rotherma-Querspange bis 2030 bereitgestellt. Bis dahin müsse mit den Arbeiten begonnen werden. Laut Jürgen Skarke vom RP Karlsruhe kann seine Behörde bereits mit der Planung beginnen, da das Projekt in Gruppe eins des BVWP eingestuft ist. Claus Haberecht vom Landratsamt Rastatt zeigte sich zuversichtlich für eine "zeitnahe Realisierung". Darüber hinaus sei kein weiterer Ausbau der B462 geplant, sagte Whittaker. Lärmschutz in Gaggenau und Ottenau: Als Arbeitsgrundlage dient hierbei der Lärmaktionsplan. Einige Punkte sind bereits umgesetzt, etwa die 0,8 Meter hohe Betongleitwand oder der Flüsterasphalt zwischen Gaggenau-Mitte und der Ausfahrt Ottenau. Die Maßnahmen seien von den Bewohnern wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, sagte Axel Speer vom RP Karlsruhe. In diesem Kontext kam zudem ein weiteres Problem zur Sprache: Fehlende Abstellflächen für Lkw entlang der Bundesstraße. Immer mehr Fahrer parken ihre Transporter aus diesem Grund direkt in den Ortschaften. Skarke sei die Problematik durchaus bekannt, doch dafür müssten zuerst geeignete Parkflächen im Streckenverlauf gefunden werden. Verkehrssituation in Hörden: An der Essel-Kreuzung bremse die derzeitige Ampelregelung den Verkehr, sagte Ortschaftsrätin Marietta Zdun-Burkart. Im Laufe der Jahre seien obendrein immer wieder schwere Verkehrsunfälle passiert. Eine kreuzungsfreie Regelung sei aus ihrer Sicht dringend erforderlich. Skarke entgegnete, dass sich die Situation durch die Ampelanlage schon verbessert habe. Beim Bund seien daher diesbezüglich keine Maßnahmen vorgesehen. Verkehrssituation in Gernsbach: Zur Sprache kam unter anderem die Sanierung der L76b in Richtung Kaltenbronn. Eine "extrem gefährliche Strecke", bei der man nur auf Unfälle warte, sagte Felder. Ein Vollausbau sei nicht möglich, erläuterte Skarke: "Wir können solche Strecken nur sukzessive angehen." Radweglückenschluss zwischen Hilpertsau und Weisenbach: Hier wollte Bürgermeister Toni Huber eigentlich ein Klagelied in Richtung RP anstimmen, hätte die Behörde nicht eine Woche zuvor die Brückenplanung im Weisenbacher Gemeinderat vorgestellt. So war er voll des Lobes. Im Sommer 2018 sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Einweihung könnte Anfang 2020 erfolgen. Lärmaktionsplanung in Weisenbach: Der Fahrbahnbelag sei nicht in einem solch schlechten Zustand, dass er direkt ausgetauscht werden könne, sagte Huber. Dem RP sind daher laut Speer vorerst die Hände gebunden. Denkbar sei aber etwa, die Ortsdurchfahrt in der Nacht auf Tempo 30 zu beschränken. Verkehrsfluss zwischen Weisenbach und Forbach sowie zwischen Forbach und Raumünzach: Ein zentrales Problem wurde bei der Fahrt deutlich: Fehlende (gefahrlose) Überholmöglichkeiten entlang der B462. Da das Tempo außerorts von 100 auf 70 Stundenkilometer herabgesetzt worden ist, sei den Verkehrsteilnehmern eine gute Möglichkeit für Überholmanöver genommen worden, betonte Weiler. Speziell auf der Strecke zwischen Weisenbach und Forbach werde dies deutlich. Auch Haberecht war verwundert: "Es leuchtet mir nicht ein, warum hier durchgehend Tempo 70 ist." Er sicherte zu, eine Verkehrsschau durchzuführen.

