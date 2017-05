60 Tage Urlaub für Gernsbach

Gernsbach - Das Bürgermeisterkandidaten-Karussell in Gernsbach kommt in Schwung: Am Donnerstagabend reichte ein dritter Bewerber seine Unterlagen im Rathaus ein. Während sich dieser in der Öffentlichkeit noch bedeckt halten will, ging gestern ein vierter Anwärter auf den Chefsessel in die Offensive: Regierungsrat Julian Christ aus dem baden-württembergischen Innenministerium warf seinen Hut in den Ring.

Das "einfache SPD-Mitglied" ohne Parteifunktionen, wie der 30-Jährige betont, bewirbt sich als unabhängiger Kandidat. Bei seinem ersten Anlauf auf ein Bürgermeisteramt war Christ im Februar 2016 in Friesenheim im zweiten Wahlgang mit 43,16 Prozent der Stimmen gescheitert. Sieger Erik Weide kam auf 54,58 Prozent. Daraus habe er Lehren gezogen, betont Christ. Gestern bezog er mit seiner aus Freiburg stammenden Frau bereits eine Ferienwohnung "in der superschönen Stadt" und will nicht nur das "wundervolle Panorama im Vergleich zu Stuttgart" genießen, sondern sich voll dem Wahlkampf bis zur Abstimmung am 9. Juli widmen.

SPD-Ortschef Heinz-Volker Faßnacht zeigt sich überzeugt: "Das ist der bisher mit Abstand beste Kandidat in Gernsbach. Wir sind sehr angetan von ihm. Julian Christ hat mir imponiert und wirkt sehr gut vorbereitet." Der Hesse aus dem Odenwald könne auf Grund seines Alters das Bürgermeisteramt "langfristig ausüben" und mache einen "sehr dynamischen, sympathischen und aufgeschlossenen Eindruck", befand er nach der persönlichen Vorstellung am Donnerstagabend bei den Sozialdemokraten. Im Rathaus und bei den Freien Wählern stellte sich der Politikwissenschaftler, der in Frankfurt, Heidelberg und Darmstadt auch Öffentliches Recht studierte, gestern ebenso vor, berichtete Christ.

Vor ihm und dem unbekannten dritten Kandidaten hatten sich Sabine Geiger aus Neckartenzlingen (Landkreis Esslingen) und der gebürtige Gernsbacher Claus Neumann um die Nachfolge von Dieter Knittel (SPD) beworben. Der Amtsinhaber tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Bewerbungsschluss ist am 12. Juni um 18 Uhr. Am 21. Juni können sich alle Kandidaten in der Stadthalle den Bürgern präsentieren.

Geradezu generalstabsmäßig nahm Christ die zweite Kandidatur in Angriff. Seine Webseite und sein Facebook-Account gingen gestern online. Binnen 15 Tagen lädt der Regierungsrat zu fünf Bürgergesprächen (jeweils 19 Uhr) in den Ortsteilen ein. Dazu gesellen sich zum Auftakt am Montag, 8. Mai, im "Brüderlin" und zum Abschluss (Montag, 22. Mai, jeweils 19 Uhr) im "Jockers" zwei Termine in der Kernstadt. "Ich habe mich schon umgehört, was los ist. Die Leute haben selbst Ideen und brauchen niemand, der Patentrezepte verteilt, sondern jemand, der zuhört", sagt Christ und will mit Blick auf das Pfleiderer-Areal die in Auftrag gegebenen Gutachten abwarten.

Um sich mit allem ausgiebig befassen zu können, nimmt das Rotkreuz-Mitglied seit Donnerstag seinen "Jahresurlaub" und nutzt seine "Überstunden, um 60 Tage frei zu haben". "Ein Bürgermeister muss unabhängig von Einzelinteressen für alle da sein und das Wohl aller im Blick haben. Deshalb werbe ich in allen Ortsteilen und bei allen Fraktionen um Unterstützung", stellt der Sozialdemokrat klar. Der 30-Jährige verweist darauf, dass er 2013 in Stuttgart beim Finanz- und Wirtschaftsministerium "in einem roten Haus angefangen" habe, bezüglich der Digitalisierungsförderung des Landes ins "grüne" Staatsministerium gewechselt und im "schwarzen Haus gelandet" sei, weil die kommunalen Förderprogramme nun im CDU-geführten Innenministerium angesiedelt sind. Schwerpunkt von Christ war vor der Digitalisierung (ab 2015) der Denkmalschutz - im Falle der Wahl zum neuen Rathauschef wüsste der Hesse also, wo es Zuschüsse für Gernsbach gibt.

www. julianchrist.de

www. facebook.com/ BMGernsbach