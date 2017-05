Eine alte Dame, die jung geblieben ist

Gaggenau - Der Festakt zum 125-jährigen Jubiläum des SPD-Ortsvereins Gaggenau war von starken Emotionen geprägt. Amüsierte Mienen, weil ein Teil der Gäste tröpfchenweise mit leichter Verspätung im Alten Rathaus Bad Rotenfels eintrafen - betroffenes Schweigen und spontaner Beifall andererseits während des historischen Vortrags über die Anfänge der Partei. Feierlich umrahmt wurde der Festakt durch die Schule für Musik und darstellende Kunst Gaggenau.

Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gerlinde Stolle ging auf den Geburtstag ein. "125 Jahre SPD-Ortsverein, eine stolze Zahl für die Solidarität, viel Engagement, aber auch viel Kampf um Gerechtigkeit. Auch für uns hier in Gaggenau ist es eine Herausforderung, die Ursprungswerte und die Grundgedanken zu leben. Ich denke, dass die Sozialdemokratie ein Garant für eine starke, gerechte und demokratische Gesellschaft war und ist. Deshalb sollte unser Ortsverein auch im kommunalen Bereich Ideale wie friedliches Zusammenleben und Solidarität in den Mittelpunkt seines Handels stellen", sagte Stolle.

Oberbürgermeister Christof Florus beschrieb die SPD als eine starke Partei, als "alte Dame, die jung und vital geblieben ist". "Durch das Benzwerk und die Gaggenau-Werke war Gaggenau damals ein Industriestandort, eine Arbeiterstadt, in der sich der SPD-Ortsverband für Grundrechte und menschliche Gerechtigkeit einsetzte. Die Menschen riskierten viel im Kampf um ihre Rechte. Sie können stolz sein auf Ihre Vorgänger und auf sich. Eine besondere Rolle kommt den Ortsvereinen zu, die durch Bürgernähe in der Lage sind, auch die kleinen Probleme zu erkennen."

Anschließend folgte ein Vortrag von Helmut Böttcher, Manfred Ruf und Gabriele Seifert, der großen Anklang fand. Die Referenten nahmen die Anwesenden mit auf eine Zeitreise zu den Wurzeln der SPD. Angefangen mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins im Jahr 1863, über die Gründung des SPD-Ortsvereins im ehemaligen Gasthaus Kreuz, heute Jufaz, im Jahr 1892, bis zur Erkämpfung des Wahlrechts für Frauen 1918. Den Referenten gelang es immer wieder die Geschichte der Partei auf die Entwicklungen in Gaggenau herunterzubrechen und somit greifbar zu machen.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, ging auf das Wertefundament der Sozialdemokratie ein, das auf Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gründet. Was die SPD von anderen Parteien unterscheide, sei das Fehlen einer Hierarchie zwischen diesen Werten. Die Rede des SPD-Politikers Otto Wels vor dem Reichstag bezeichnete er als wichtigste, die je in einem Bundesparlament gehalten worden sei. Der Festredner wies auf politische Erfolge hin, an denen die Sozialdemokraten maßgeblich beteiligt gewesen seien. Anschließend wandte er sich der Frage nach der Zukunft der Partei zu. Hier sah er die Kernanliegen der Partei in der Förderung der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Zusammenhalts. Auf internationaler Ebene sprach er sich für ein starkes Europa aus.

Zum Thema Flüchtlinge ging er der Frage nach, wo Integrationskonflikte entstehen und sprach sich für ein Mitspracherecht von Migranten aus. Abschließend widmete er sich der Herausforderung durch rechtsnationalistische Parteien, analysierte deren Vorgehensweise und forderte: "Stellt euch dagegen, macht den Mund auf, wenn zum Beispiel über sozial Schwache, Behinderte, Übergewichtige oder Migranten hergezogen wird!" Dafür erntete der Referent lange anhaltenden Beifall.