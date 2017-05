Lokalmatadore schaffen es erneut auf das Treppchen

(hap) - Fast selbstverständlich denkt man beim Wort Rallye an laute Motoren, Staubfahnen hinter sich herziehende Autos und Walter Röhrl. Allerdings waren diese Erinnerungen am Wochenende bei der Baden-Classic, der Gleichmäßigkeitsrallye für Oldtimer des MSC Bernstein Michelbach, nirgends zu finden.

63 Oldtimerfahrer hatten sich am Donnerstag mit ihren mindestens 30 Jahren alten Fahrzeugen in Michelbach eingefunden. Sie wollten am Freitag, nach dem Start auf dem Gaggenauer Marktplatz, und Samstag ab Michelbach in zwei Etappen rund 400 Kilometer zurückzulegen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine gemütliche "Kaffeefahrt" nach Gutdünken, sondern zuerst muss mal, auch bei der klassischen Wertung, die richtige Strecke gefunden werden. Zudem müssen auf den Etappen immer wieder bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeiten eingehalten werden. Bei der "sportlich-kernig" genannten Wertungsgruppe kommen weitere Aufgaben hinzu. So muss zum Beispiel mehrmals aus Kartenausschnitten mit Markierungen die kürzeste Entfernung zum nächsten Zielpunkt gefunden werden, ohne dabei eine Strecke wiederholt in Gegenrichtung zu benutzen. Klingt relativ einfach, war aber, wie die meisten Teilnehmer bestätigten, sehr anspruchsvoll ausgearbeitet. "Dabei reicht je nach Situation eventuell ein einziger Fahrfehler, um vom ersten auf einem der hinteren Plätzen zu landen", wie ein Beifahrer vor der Siegerehrung mit leicht säuerlichem Gesicht erklärte. Zusätzlich muss man auf den Gleichmäßigkeitsstrecken mit versteckten Zeitkontrollen rechnen, die ganz schnell für Strafpunkte sorgen.

Sehr erfolgreich absolvierten am Wochenende ihre Aufgaben zwei Brüder aus Michelbach. Achim und Timo Bittmann wurden vom Vater mit dem Motorsportbazillus infiziert und haben früher schon in der klassischen Wertung teilgenommen. 2016 wagten sie sich zum ersten Mal in die sportliche. Sie erreichten auf Anhieb in ihrer Klasse (baujahrabhängig) mit ihrem VW Golf GTI von 1983 den zweiten Platz. "Mit 13/100 Sekunden Abstand auf den Ersten", ergänzte Beifahrer Timo. Die Erwartungshaltung war für dieses Jahr entsprechend hoch.

"Aber in der sportlichen Klasse entscheide eindeutig nicht ich über Sieg oder Niederlage", erklärte Fahrer Achim. Ohne die ausgezeichnete Vorarbeit des Beifahrers ist nach seiner Meinung "kein Blumentopf zu gewinnen". In hervorragender Teamarbeit haben sie es wieder geschafft und belegten zum Schluss in ihrer Klasse den zweiten und in der Gesamtwertung den dritten Platz.

Als am Freitagmittag die Startflagge zum ersten Mal fiel, lag rund ein halbes Jahr Vorarbeit hinter den Organisatoren. Hier muss besonders die Familie Kraft aus Michelbach genannt werden. Roland Kraft ist Vorsitzender des MSC Bernstein und das "verantwortliche Mädchen für alles". Ehefrau Monika ist für sämtliche Arbeiten im Rallyebüro zuständig. Die beiden Söhne Rene und Raphael, inzwischen selbst ein erfolgreiches Rallyeteam, mussten aber beim Heimspiel verzichten. Rene organisierte die Zeitnahme, Raphael unterstützte Fahrtleiter Hatto Poensgen, der sich die Prüfungen ausgedacht hatte. Rund 100 Helfer kamen zum Einsatz.