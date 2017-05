"Scheußliche Gegend" hat ihre Reize

Rastatt



Musical über Luther Rastatt (sb) - Vor genau 500 Jahren schlug Martin Luther seine Thesen in Wittenberg an und legte damit den Grundstein zur Reformation der Kirche. Aus diesem Anlass hat die evangelische Thomasgemeinde ein Musical über Luther mit mehr als 50 Akteuren einstudiert (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Vor genau 500 Jahren schlug Martin Luther seine Thesen in Wittenberg an und legte damit den Grundstein zur Reformation der Kirche. Aus diesem Anlass hat die evangelische Thomasgemeinde ein Musical über Luther mit mehr als 50 Akteuren einstudiert (Foto: sb). » - Mehr