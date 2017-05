Handballer haben große Pläne

Zusammen mit Schriftführerin Julia Schmeiser, Kassiererin Adrijana Schmieder und den Handball-Abteilungsleitern Michael Amschlinger (TV Forbach), Marco Reif (TV Gausbach) und Katharina Felder (TV Gernsbach) leitet das Duo künftig die Geschicke der Spielgemeinschaft.

Reule zeigte im Rechenschaftsbericht für die vergangenen beiden Jahre, dass die Entwicklung im sportlichen Bereich schwierig geworden ist. Vor allem die Jugendarbeit gestaltet sich mühsam, was laut Reule neben der allgemeinen demografischen Entwicklung viele Gründe habe. Auch Konkurrenz zu anderen Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt die "Null-Bock-Phase im Jugendbereich" seien wichtige Faktoren. Trotzdem hat die HSG mit vielen Aktionen versucht, vor allem auch mit Nachwuchsarbeit direkt an den Schulen, den Nachwuchs zu gewinnen, den sie für gut aufgestellte Mannschaften braucht. "Unsere Nachwuchstrainer leisten eine sehr gute Arbeit, an ihnen liegt das Problem sicher nicht", lobte Reule. Er empfahl der HSG für die Zukunft, die aktiven Spieler aller Altersgruppen mehr in die Hilfsdienste des Vereins, auch bei Festveranstaltungen, einzubinden: "Vielleicht hätten wir längst eine Spielerversammlung machen und erklären sollen, dass zum Vereinsleben auch Engagement bei Helferdiensten gehört, damit wir den Verein auch finanzieren können, denn Sportbegeisterung alleine reicht nicht aus", macht er deutlich.

Der Rechenschaftsbericht des scheidenden Schriftführers Rainer Merkel machte deutlich, dass die Vorstandschaft ein großes Themenspektrum bewältigen muss. Kassiererin Adrijana Schmieder legte eine gute Kassenbilanz vor.

Bürgermeister Dieter Knittel (Gernsbach) übernahm es, der scheidenden Vorstandschaft im Namen der politischen Gemeinden zu danken: "Der Außenstehende weiß oft nicht, was es heißt, einen Verein so zu führen, dass die Aktiven mit Spaß Sport machen können." Seine Forbacher Amtskollegin Katrin Buhrke übernahm die Wahlleitung für die Vorstandswahlen, bei der nun ein Vorsitzender und neu ein Stellvertreter installiert wurde. Ursprünglich war geplant gewesen, die beiden Vorsitzenden Kevin Lumpp und Rudolf Huber gleichberechtigt im Team arbeiten zu lassen, aber die Satzung lässt das nicht zu.

Mit herzlichen Worten und Ehrengaben verabschiedete die HSG nicht nur Dirk Reule, sondern alle, die in der Vergangenheit in verschiedensten Funktionen in der Verwaltung, Organisation oder als Trainer Verantwortung übernommen hatten.

Die Koordinatoren aus dem Damen-, Herren- und Jugendbereich fassten die Entwicklungen der zurückliegenden Saison zusammen und gaben einen Ausblick auf die Ziele der kommenden Saison. Während die Herrenmannschaft mit ihrem neuen Trainer Marc Nutto nach den Pfingstferien richtig loslegen will, planen auch die neuen Damentrainer Jürgen Gareus und Stefan Böhner, die deutlich verjüngte Damenmannschaft von Grund auf neu aufzubauen und die Zeit in der Bezirksliga gut zum Zusammenschweißen der Mannschaft zu nutzen, denn das Ziel ist klar definiert: Aufstieg.

Noch werden für einige Aufgaben Verantwortliche gesucht wie ein Koordinator für die zweite Herrenmannschaft, der für mehr Motivation sorgen soll. Im Jugendbereich wird mindestens noch ein Trainer oder ein Trainerteam gesucht. Da die HSG den Trainings- und Spielort Obertsrot beibehalten will, da der Wiederaufstieg fest geplant ist, muss dringend ein Nachfolgeteam für die Hallenbewirtung und Getränkeversorgung gesucht werden. Der Appell der Vorstandschaft ging daher auch an die aktiven Spieler und deren Eltern. Durch die Bewirtung an den Spieltagen finanziere sich auch die Spielgemeinschaft.