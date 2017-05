Der Liederkranz singt nicht mehr Gernsbach (vgk) - "Jahre kommen und Jahre gehen": Mit diesem Lied eröffnete der Gesangverein Liederkranz Hilpertsau am Sonntagabend seine letzte Jahreshauptversammlung. Wehmut lag in der Luft. 120 Jahre lang bereicherte der Gesangverein das kulturelle Leben in Hilpertsau und in der Gesamtstadt. Jetzt soll Schluss damit sein. Mehrheitlich beschlossen die Mitglieder die Auflösung der Sängervereinigung. "Man muss gewisse Dinge akzeptieren", sagte Kassierer Rudi Götz mit Blick auf das hohe Durchschnittsalter des Chors. In geheimer Wahl stimmten 26 von 27 anwesenden Mitgliedern für eine Abwicklung des Vereins. Nur ein Mitglied sprach sich für den Vereinserhalt aus. "Der geschäftsführende Vorstand hat jetzt die Aufgabe, den Verein aufzulösen", erläuterte Bürgermeister und Wahlleiter Dieter Knittel das weitere Prozedere. Er sprach auch von ambivalenten Gefühlen, die dieser Schritt auslöse: "Eine schwierige Situation für die, die über Jahrzehnte in Hilpertsau gesanglich unterwegs waren. Es ist traurig, aber ein Zeichen unserer Zeit." Auch dankte Knittel allen für das gezeigte Engagement. Ein aktiver Sänger brachte die Gründe für die Vereinsauflösung auf den Punkt. Von ehemals 50 Sängern vor 42 Jahren seien nur noch elf übrig geblieben. "Es hat so keinen Sinn, es macht einfach keinen Spaß mehr." Sein Bedauern über diesen Sachverhalt drückte auch Konrad Samuelis aus. Vor dem schwierigen Schritt, den Verein der Vergangenheit angehören zu lassen, blickte die Versammlung noch einmal auf das zurückliegende Jahr, in dem das 120-jährige Bestehen gefeiert wurde. Gleich zwei Festkonzerte hatten die Sänger unter der Leitung von Albin Späth zu bestreiten. Zuerst feierte der Polizeigesangverein Baden-Baden sein 90-jähriges Bestehen in Lichtental. Eine Woche später trafen sich die beiden Vereine erneut, um ein weiteres gemeinsames Festkonzert - nun anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums des Gesangvereins Liederkranz Hilpertsau - zu geben. Als Mitwirkenden konnten die Sänger Sopranistin Christina Niessen vom Badischen Staatstheater Karlsruhe und Pianist Holger Becker in ihren Reihen begrüßen. Am Festgeschehen beteiligte sich auch der Musikverein Hilpertsau unter der Leitung von Dirigent Armin Kraus. "Es war eine großartige Sache", freute sich noch im Nachhinein der Vorsitzende Gunter Wildemann. Beschlossen wurde das Jahr mit der Bauernmesse in der Herz-Jesu-Kirche Obertsrot und der Weihnachtsfeier der Hilpertsauer Vereine. Über diese Auftritte und viele weitere Aktivitäten informierte Schriftführer Felix Götz die Versammelten. Die Einnahmen und Ausgaben erläuterte Kassierer Rudi Götz. Dirigent Albin Späth bezog sich bei seinem Bericht auf die zurückliegenden 42 Jahre: "Wir haben uns gut verstanden. Langweilig war es bei uns nie." Ein letztes Mal hatte Wildemann die angenehme Pflicht, Ehrungen durchzuführen. Aus den aktiven Sängerreihen erhielten eine Ehrenurkunde und ein Geschenk für 50 Jahre treue Mitgliedschaft Hubert Dresel und Eugen Weiler. Rudolf Götz bringt sich seit 40 Jahren aktiv in den Gesangverein ein. Auch er bekam eine entsprechende Urkunde überreicht. Seit 50 Jahren passive Mitgliedstreue beweisen Josef Fortenbacher, Lothar Gerstner, Josef Götz, Roland Illig, Erich und Ernst Kalmbacher, Heinrich Klein, Dietmar Kottler, Kurt Merkle, Wolfgang Schillinger, Hans-Werner von Wedemeyer und Emil Wörner. Heinz Walterspacher bekam eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedstreue. Über eine weitere Auszeichnung konnte sich Rudi Götz freuen. Ihn ehrte der Vorsitzende für elf Jahre Kassierertätigkeit.

