"Murgtal als Ganzes hat viel Potenzial"

Gaggenau - Patrick Schreib hat zusätzlich die Leitung von "Im Tal der Murg" übernommen. Der Tourismusdirektor von "Baiersbronn Touristik" sieht in der Verzahnung der beiden Einheiten eine Chance, von der beide profitieren. Der heute 42-Jährige studierte zunächst Geografie, absolvierte dann eine Lehre als Koch in der "Traube Tonbach" und war anschließend in der Gastronomie in der Schweiz und Italien tätig. Schreib studierte zudem Betriebswirtschaftslehre und war Marketingleiter in Badenweiler. Seit 2008 ist der Diplom-Betriebswirt Chef der "Baiersbronn Touristik". BT-Redakteur Hartmut Metz unterhielt sich mit ihm über die Entwicklungsmöglichkeiten des Murgtal-Tourismus.



BT: Herr Schreib, der Haushaltsplan steht, nachdem die Allianz von "Baiersbronn Touristik" und "Im Tal der Murg" geschmiedet wurde. Was unternehmen Sie nun als Erstes? Patrick Schreib: Zunächst spreche ich mit vielen Leuten: denen in den Gemeinden und denen im Team bei "Im Tal der Murg". Alles, was wir unternehmen, müssen wir gemeinsam tun - nur, weil ich jetzt dabei bin, ist es nicht so, dass ich nun alles mache, im Gegenteil. BT: Aber Sie können bereits sagen, was Ihnen zwischen Bad Rotenfels und Forbach am besten gefällt. Schreib: Ganz klar: die Natur, die Felsenformationen, die Ausblicke finde ich ganz toll. Super finde ich Schloss Eberstein mit dem Wein - das gibt es in Baiersbronn gar nicht. Die Industriekultur mit dem Unimog-Museum, den Kurpark in Bad Rotenfels und das Rotherma! Und es ist doch herrlich, wenn im unteren Murgtal die Bäume blühen - das haben wir im Schwarzwald oben erst viel später. Oder die Altstadt in Gernsbach. Ich finde, die Kulturlandschaft ergänzt sich sehr schön mit unseren ländlichen Bereichen. BT: Sind Sie mit dem 300000-Euro-Haushalt, den die fünf an "Im Tal der Murg" beteiligten Gemeinden einstimmig absegneten, zufrieden? Schreib: Eine ganz schwierige Frage. Mehr sollte es immer sein, denn mit mehr kann man mehr machen. Das Doppelte wäre auch nicht schlecht (lacht). Wir müssen jedoch realistisch bleiben und mit dem Etat die Marketing-Maßnahmen bestreiten. Alles, was wir unternehmen, dient einer verbesserten Lebensqualität, von der Einheimische wie Gäste profitieren, egal, ob es ein Tagestourist aus Frankreich oder einer aus dem oberen Murgtal ist. Wenn dann Loffenau seine Spazierwege ausbaut und Gaggenau die Infrastruktur verbessert, dann ist es gut für die Einwohner und den Tourismus. Das Murgtal sollte sich als ein Erlebnisraum verstehen, und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Man muss Verweilargumente liefern: Warum soll ich anhalten, warum soll ich aussteigen? BT: Baiersbronn steht bundesweit vor allem für Gourmetküche. Ein verzerrtes Bild aus Sicht durch die Brille des Touristikexperten, weil Sie auch andere Trümpfe haben? Schreib: Es gibt durchaus andere Trümpfe! Aber die Sterne-Gastronomie hat Baiersbronn bundesweit bekannt gemacht, und auf die Entwicklung über die vielen Jahre kann man stolz sein. Das ist jedoch nicht alles. Wir haben zwei Stränge: Die Kulinarik von den Hütten bis zu den Sterne-Köchen ist das eine. Das andere ist die Natur. Wir machen in Baiersbronn stets etwas mit einem der beiden. Beeinflussen können wir die Sterne der Köche nicht, tun aber alles, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Kochen müssen sie selbst. Interview BT: Obwohl Sie als erfahrener Koch mit Ausbildung in der "Traube Tonbach" Tipps parat hätten ... Schreib (lacht): Da werde ich mich ganz stark zurückhalten ... BT: Ihr zweiter Handlungsstrang mit der im unteren Murgtal früher blühenden Natur ergänzt sich ganz gut. Schreib: Auf jeden Fall! Manche Bogenschläge wie Gourmetküche zu Wein vom Schloss Eberstein gelingen schnell. Bei der Industriekultur ist das mit Glashütte Buhlbach, Flößerei und Unimog-Museum ebenfalls einfach. Genauso verbindet uns die Natur bei "Tour de Murg" und "Murgleiter". Das sind viele Trümpfe. Ich glaube daher ganz fest daran, dass das Murgtal als Ganzes viel Potenzial hat. BT: Das heißt, ein Tourist könnte auch mal drei, vier Tage hier verweilen. Schreib: Absolut, absolut. Gaggenau richtete auch noch einen Wohnwagen-Stellplatz ein. Egal, ob es nun Bermersbach mit dem Ziegenpfad für Familien und der nette Charme mit tollem Blick ist oder das Mountainbike-Konzept in Baiersbronn, das zum Murgtal-Trail ausgebaut werden könnte: Bei uns gibt es viel zu erleben. Und die Ideen gehen uns nicht aus. BT: Die Allianz bringt also Baiersbronn wie den Gemeinden "Im Tal der Murg" etwas? Schreib: Definitiv. Baiersbronn muss sich von der Bekanntheit nicht verstecken. Davon kann das Murgtal profitieren. Umgekehrt ergänzt das Murgtal allerlei, was in Baiersbronn nicht existiert. Der Zusammenschluss ist von daher eine logische Konsequenz. BT: Laut den Haushaltsplan-Unterlagen sind Sie im Monat "selbstständig 16 Stunden" für "Im Tal der Murg" im Einsatz. Reicht das? Und wie viel müssen Sie als Geschäftsführer für "Baiersbronn Touristik" arbeiten? Schreib: Ich bin Angestellter der Gemeinde in Baiersbronn. Wie viel man tut und wie viel man muss, sind zweierlei Paar Stiefel. Ich habe oft einen langen Arbeitstag, um mich mal so auszudrücken. Was ich mir ganz am Schluss überlege, ist, wo ich meine Stunden bringen muss. Das ergibt sich automatisch. Natürlich gibt es Schwerpunkte, bei denen es dann an einem Tag nur um Baiersbronn oder den unteren Teil des Tals geht. Wichtiger als der Stundennachweis ist, dass sich der Zweckverband vertreten fühlt. BT: Was ändert sich vor allem durch die Allianz für Sie und beide Touristikämter? Schreib: Für mich ändert sich vor allem, dass ich mehr mit dem Auto und der S-Bahn unterwegs bin. Was die Touristikämter anlangt, denken sie nun mehr ans gesamte Murgtal. Hier in Gaggenau ändert sich das Büro. Die Stadt will die Touristik-Info in Richtung Bürgerbüro entwickeln. Wir überlegen uns, ob es nicht sinnvoller ist, dieses am Eingang zum Murgtal im Unimog-Museum anzusiedeln statt im Bahnhof. "Wir müssen uns nicht verstecken" BT: Sehen Sie ein hohes touristisches Potenzial des vereinigten Murgtals? Oder sagen lieber: Okay, es gibt ein paar Schönheiten - aber die Toskana sind wir eben auch nicht ... Schreib: Sie haben damit etwas Wichtiges angesprochen: Es gibt viele schöne Gegenden. Deshalb müssen wir Argumente liefern, warum jemand ausgerechnet ins Murgtal kommen soll. Da gibt es gute Argumente dafür. Ich halte allerdings nichts von plakativen Vergleichen wie "wir sind die deutsche Toskana" ... Wir sind das Murgtal. Punkt. Es gibt die Dinge, die es gibt - und damit müssen wir uns keinesfalls verstecken. BT: Wie sind die aktuellen Zahlen für das "Tal der Murg" beziehungsweise Baiersbronn? Schreib: Für den Tagestourismus liegen keine Zählungen vor. Hierfür gibt es stets nur Hochrechnungen, wobei die fürs Murgtal meines Wissens noch nie erhoben wurden. Die Übernachtungen ermittelt das Statistische Landesamt. In Baiersbronn verzeichneten wir hierbei in allen Bereichen ein Plus. Mir ist jedoch die touristische Gesamtwertschöpfung wichtiger. Auch die kann nicht exakt taxiert werden - die Fremdenverkehrsabgabe signalisiert aber immerhin die prozentuale Entwicklung. Sie ging ständig nach oben, was heißt: Die Betriebe investieren, die Gäste geben tendenziell mehr aus - und das hängt wiederum vom Angebot ab. Das gilt besonders für die Gäste aus Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. Die internationale Vermarktung ist wichtig. Mit der Tourismus Baden-Württemberg sind wir zum Beispiel in den USA präsent. BT: Lässt sich der Anteil der ausländischen Gäste in Baiersbronn quantifizieren? Schreib: Der liegt bei knapp einem Viertel. BT: Wieso hat so ein Mini-Markt wie Luxemburg mit nur einer halben Million Einwohner einen solch hohen Wert in Baiersbronn? Schreib: Ich glaube, es gibt keinen Luxemburger, der Baiersbronn nicht kennt (grinst). Der Grund liegt an der langen Bearbeitung des Marktes durch uns. Was im Südschwarzwald die Schweizer sind, sind bei uns die Luxemburger. BT: Welche Erfolge bei der Vermarktung oder welche touristischen Fortschritte schreiben Sie sich auf die eigene Fahne seit Ihrer Amtsübernahme in Baiersbronn? Schreib: Es gibt sicher viele Dinge, die wir - ich sage bewusst wir - entwickelt haben wie kulinarischer Wanderhimmel, Mountainbiking oder Standortmarketing. Aber das ist nicht allein mein Verdienst, das möchte ich unterstreichen. BT: Erwarten Sie durch die Gartenschau in Bad Herrenalb positive Auswirkungen? Schreib: Primär bringt die Gartenschau Bad Herrenalb etwas. Das ist eine tolle Sache, und wir liegen mit Loffenau direkt daneben. Es ist immer gut für die Region, wenn in einem Ort etwas passiert. Gartenschau 2025 mit Freudenstadt BT: Wäre eine Gartenschau in Baiersbronn, Gernsbach oder Forbach denkbar? Schreib: Wir in Baiersbronn haben 2025 mit Freudenstadt zusammen eine Gartenschau. Lassen Sie uns die machen, danach schauen wir mal ... Prinzipiell werden Bewerbungen von interkommunalen Kooperationen gerne gesehen - wenn die Murgtal-Gemeinden etwas auf die Beine stellen wollen, hätte es dank der Fördermittel und Infrastrukturmaßnahmen sicher positive Auswirkungen. Das wären aber natürlich große Investitionen, dessen muss man sich bewusst sein. BT: Macht langfristig eine weitere Tourismus-Allianz mit Freudenstadt Sinn? Schreib: Jetzt sehen wir mal, wie es läuft. Ich bin auch Geschäftsführer der Nationalparkregion. Mit den 18 Gemeinden sehe ich schon die Möglichkeit, langfristig eine schlagkräftige Tourismusdestination zu bilden. Dazu gehört als Mitglied auch Freudenstadt.

