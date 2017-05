Schnell Bestandteil der Dorfgemeinschaft

Das Jubiläum wird am Samstag, 20. Mai, in der Siegfried-Hammer-Halle ab 20 Uhr mit den Stimmungsmachern "Alpenland Sepp&Co." gefeiert. Über einen ganzen Tag, angefüllt mit Livemusik, präsentiert von befreundeten Vereinen - darüber können sich die Festbesucher am Sonntag freuen.

Der 2. Dezember 1967 gilt als Gründungstag des Vereins. Damals trafen sich im Gasthaus "Adler" begeisterte Akkordeonspieler, um den Verein, dem sie den Namen "Glück Auf" gaben, aus der Taufe zu heben. Zum Vorsitzenden wählten die Versammelten Günter Blass. Als Dirigent wurde Werner Gelbarth verpflichtet. Unter seiner Leitung gab die Formation ihren Einstand.

Der Verein entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil im Vereinsgefüge der Dorfgemeinschaft. Mit Hildegunde Rheinschmidt übernahm im Juli 1969 eine Frau die musikalische Leitung des Harmonikaorchesters. Es sollte eine auf viele Jahre angelegte Zusammenarbeit werden. 28 Jahre prägte die Dirigentin den Verein, bevor sie die Leitung an ihren Sohn Achim Rheinschmidt übergab. Große Feste und eine erkleckliche Anzahl von Konzerten wurden gemeinsam bestritten. "Mit Frau Rheinschmidt erlebte der Harmonikaverein musikalische und vereinsinterne Höhepunkte", kann in der Vereinschronik dazu nachgelesen werden. Darunter fiel 1982 der "Wiener Abend", das 25-jährige Vereinsjubiläum und der damit verbundene Höhepunkt, der Auftritt der "Tiroler Spatzen", in einer voll besetzten Selbacher Siegfried-Hammer-Halle.

Auch nach der Taktstockübergabe an ihren Sohn blieb Hildegunde Rheinschmidt dem Orchester noch zehn Jahre als Spielerin erhalten, bis sie nach nur kurzer schwerer Krankheit 2009 verstarb. Sie identifizierte sich mit dem Verein. Er war ihre Leidenschaft. Die Dirigentin organisierte nicht nur Jugendvorspiele, sondern packte auch mit an, wenn Hüttenaufenthalte mit den Jugendlichen anstanden. Unterstützung fand sie immer bei ihrem Mann Werner Rheinschmidt, der nicht selten sein künstlerisches Können mit den von ihm gestalteten Bühnenbildern Ausdruck verlieh.

Konzerte und Fastnachtsveranstaltungen wurden in den letzten fünf Jahrzehnten vom Verein organisiert. Eine große Gruppe beteiligte sich 1996 sowohl am Dorffest als auch am Festumzug anlässlich von 750 Jahre Selbach. Zwei Jahre später spielte die Formation an einem internationalen Akkordeontreffen in Innsbruck mit Wertungsspielen unter der Leitung von Achim Rheinschmidt. Zu einem eindrücklichen Erlebnis wurde bei dieser Gelegenheit das gemeinsame Spielen aller Teilnehmer im Bergisel-Stadion. Seit 1995 veranstaltet die Harmonika-Vereinigung ihr Hoffest im Pfarrhof des Selbacher Pfarrhauses.

Auch der Jugendarbeit fühlt sich der Verein seit seiner Gründung verpflichtet. Ein erstes Jugendorchester erblickte 1991 das Licht der Welt, dem sogleich 23 Kinder und Jugendliche angehörten. Die musikalische Leitung wurde damals von Roselie Peukert übernommen. Für Begeisterung, nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Dorfs sorgten die 1992 gegründete Showtanzgruppe und die Harmonika-Band.

Seit 2002 wird das Orchester von Norbert Huck geleitet. Er ist auch federführend verantwortlich für die Vereinskooperation mit der Eberstein-Grundschule, die seit zehn Jahren Bestand hat. Auch kümmert er sich um die Ausbildung des aktuell elfköpfigen Akkordeonnachwuchses. Seit April 2008 ist Thomas Riedel Vorsitzender der Harmonika-Vereinigung. Auch zeigt er sich weiterhin als Musiker aktiv.

Karten für den Festsamstag sind erhältlich bei: S'Becke Selbach, Event-Express Bad Rotenfels und Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Filiale Ottenau, sowie unter thomas-riedel@onlinehome.de.