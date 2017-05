Bär, Luchs und Hirsch im Forbacher Wald Von Raimund Götz Forbach - Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Bogenparcours hätte man dem Forbacher Schützenverein besseres Wetter gegönnt. Doch trotz des leichten Regens hatte sich eine große Zahl an Bogenschützen aus der Region eingefunden, um die Strecke in Augenschein zu nahmen. Zuvor war Gelegenheit, sich auf dem Schießplatz beim Schützenhaus warm zu schießen. Viele am Bogensport Interessierte, darunter auch Bürgermeisterin Katrin Buhrke, nutzten die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung zum ersten Mal einige Pfeile fliegen lassen. Bevor sich die Schützen auf den Weg zum Parcours machten, gab der Vorsitzende Stefan Wunsch einen kurzen Rückblick über das Entstehen. Es war ein gutes Stück Arbeit von der Idee bis zur Realisierung, blickte er zurück. Zunächst musste der Ideengeber und damalige Schützenverein-Vorsitzende Bernhard Merkel seine Kollegen in der Vorstandschaft für das Vorhaben gewinnen. Bereicherung für den Tourismus Dann galt es, von der Gemeindeverwaltung die Genehmigung zu bekommen. Diese hatte keine Einwände, denn sie sah in dem Projekt auch eine Bereicherung für den Tourismus und half mit einem Zuschuss. Anschließend galt es, Wege anzulegen die Tierattrappen zu positionieren und die unterschiedlichen Distanzen zu markieren. Auf 14 Bahnen mit 18 Zielen können geübte Bogenschützen ihre Treffsicherheit beweisen. Erlaubt sind alle Bogenarten - Recurve, Compound oder Langbogen. Nicht erlaubt ist das Schießen mit Armbrust oder Pfeilen mit Jagdspitzen. Die Tierattrappen haben unterschiedliche Größen. Eule, Luchs, Wolf, Hirsch oder ein zwei Meter großer Bär sind nur einige der Ziele, die es zu treffen gilt. Nach der Begrüßung durch Stefan Wunsch machte sich der Tross aus rund 50 Bogenschützen auf den Weg zum Parcours, wo zuerst von der Bürgermeisterin der von Bernhard Merkel geschnitzte "Bogen-Jack" enthüllt wurde. Die aus einem Holzstamm gefertigte Skulptur markiert den Einstieg in die Schießanlage im Wald. Für den fast vier Kilometer langen Rundweg brauchten die Schützen dann rund vier Stunden, wollten sie auf alle Ziele schießen. Wie Stefan Wunsch berichtete, hat das Projekt fast 5000 Euro gekostet und wird in der nächsten Zeit noch erweitert. Auch in Sachen Werbung waren die Forbacher Schützen fleißig. David Wunsch und Manuel Asal ließen eine Drohne über den Parcours fliegen und werden den Film demnächst ins Web hochladen.

