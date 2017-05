"Perle des Murgtals, die es aufzupolieren gilt" Von Stephan Juch Gernsbach - Pünktlich zum Start des ersten Bürgergesprächs von Julian Christ hallte am Montagabend der Ruf einer alten Kuckucksuhr durchs "Brüderlin". "So muss das im Schwarzwald sein", scherzte der Bürgermeisterkandidat und hatte damit die ersten Lacher auf seiner Seite. Von der Resonanz der Bürger war der 30-Jährige "angenehm überrascht", wie er im BT-Gespräch kurz vor seinem ersten öffentlichen Auftritt erfreut feststellte. Diesen meisterte der Regierungsrat souverän, obwohl es angesichts der Geräuschkulisse aus dem Schankraum der Gaststätte schwierig war, sich bei allen Gästen Gehör zu verschaffen. "Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen", zollte ein älterer Gernsbacher dem jungen Kandidaten auf den Chefsessel im Rathaus Respekt. Aber auch inhaltlich konnte Christ überzeugen; vor allem sein Detailwissen überraschte viele, wohnt er doch erst seit wenigen Tagen in der Papiermacherstadt, in der er bis zum 9. Juli einen ambitionierten, generalstabsmäßig geplanten Wahlkampf führen möchte. Wahlkampf Warum gerade Gernsbach? Es handele sich um eine reizvolle Stadt, die im Kern gut dastehe, beantwortete Christ mit Verweis auf den Wirtschaftsstandort, das Vereinsleben und die Infrastruktur: "Es ist die Perle des Murgtals, die es ein bisschen aufzupolieren gilt." Dies will der Sozialdemokrat im Dialog mit allen Bürgern der Stadt sowie durch seine guten Kontakte nach Stuttgart und Berlin erreichen: "Durch meine Tätigkeit im Innenministerium habe ich umfassende Verwaltungs- und Führungserfahrung sammeln können, verfüge über ein breites Netzwerk auf Landes- beziehungsweise Bundesebene und stehe im intensiven Kontakt zu vielen Kommunen im Land." Das kann bei einigen Großbaustellen in Gernsbach helfen, ist sich Christ sicher. Mehrfach verwies er bei Fragen aus der Bürgerschaft darauf, dass er nicht bei allen Themen ein Experte sei, aber die zuständigen Kollegen in den Ministerien kenne. Das Thema Pfleiderer-Areal werde er im Falle seiner Wahl zur Chefsache machen, "damit wir die Giftstoffe aus dem Boden kriegen". Über das Wie könne er jetzt noch keine konkreten Aussagen treffen, "das wäre unseriös". Ein Lob hatte er für die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach parat, deren Arbeit er zu schätzen wisse und deren Ziele er unterstütze. Die Bürger geizten nicht mit weiteren Fragen, zum Beispiel nach Möglichkeiten, den Industrie- und Gewerbestandort zu sichern und auszubauen. Weil die Flächen aufgrund der topographischen Lage Gernsbachs begrenzt seien, gelte es, clevere Ideen zu entwickeln. Christ nannte die Nähe zur Technologieregion Karlsruhe, die für Start-up-Unternehmen interessant sei. Diese könne man durch günstige Mietpreise auf sich aufmerksam machen; dabei komme der Papiermacherstadt natürlich auch die S-Bahn-Anbindung zugute. Das wäre auch eine Möglichkeit, Leerstände mit Leben zu füllen - als günstige Büroräume mit schnellem Internetanschluss. Für Letzteres sei Christ Experte, ist er doch im Innenministerium für den Bereich Digitalisierung zuständig. Auf die Frage, wie er gedenkt, die Innenstadt zu beleben, brachte Christ die alte Idee eines Parkdecks auf dem Färbertorplatz wieder aufs Tapet. Er habe das Gefühl, dass zwischen dem Kelter- und Salmenplatz auf der einen und der Altstadt auf der anderen Seite ein Stück weit der Lückenschluss fehle - "man kann nicht im Kreis laufen". Daran möchte er genauso arbeiten wie an der Verbesserung der Verkehrssituation einiger Straßen (Stichwort Lärmaktionsplan) und Radwege. Altstadt, Brückenmühle, Jugendbeteiligung, Nahversorgung, Ortsteile: Nahezu das ganze Kaleidoskop kommunalpolitischer Themen kam zur Sprache. Vieles blieb natürlich vage, doch Christ vermochte zu allem etwas zu sagen und betonte: "Ideen bringe ich schon mit." Wer wissen will, welche das en détail sind, der kann dies bei den weiteren Bürgergesprächen mit Julian Christ herausfinden. Heute ist er um 19 Uhr in der "Alten Schule" in Scheuern, Sonntag, 14. Mai, um 18 Uhr im "Rathaus-Pub" in Obertsrot, Montag, 15. Mai, im "Merkurstüble" in Staufenberg, Mittwoch, 17. Mai, in "Steimers gute Stube" in Lautenbach, Freitag, 19. Mai, im "Grünen Baum" in Reichental und Montag, 22. Mai, im "Jockers" (jeweils ab 19 Uhr).

