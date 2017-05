Mit "kleiner GmbH" auf dem Weg zum Dorfladen

Hahn ist nicht nur ehrenamtlicher Geschäftsführer eines kleinen Dorfladens im Stadtteil Heilgersdorf in Seßlach, sondern betreute in den vergangenen Jahren bereits mehr als 40 Dorfladen-Projekte in ganz Deutschland, heißt es in der Mitteilung weiter. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir professionelle Unterstützung brauchen. Wir wollen das Projekt schneller vorantreiben, aber auch auf sichere Beine stellen", erklärt der Staufenberger Teamsprecher Udo Kathan. Erfreulicherweise zeige die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Gernsbach, Katharina Schilling, großes Interesse am Projekt und nahm gleich am Workshop teil. "Ich finde das Engagement der Staufenberger Initiative toll und möchte gerne einen tieferen Einblick in das Projekt bekommen", wird Schilling in der Mitteilung zitiert. Auch in Zukunft könne das Team Dorfleben auf die Unterstützung und Beratung von ihr zählen.

Das Team Dorfleben Staufenberg fasst die Ergebnisse des Workshops wir folgt zusammen:

Das Team Dorfleben hat sich einstimmig dazu entschlossen, die Gesellschaftsform "Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) mit stiller Beteiligung" (UG & Still) weiterzuverfolgen. Eine UG habe alle Vorteile einer klassischen GmbH und ermögliche zusätzlich eine Gründung ab einem Gründungskapital von einem Euro€. Daher werde sie oft als "kleine GmbH" tituliert.

Diese Unternehmensform habe sich schon bei vielen Dorfläden bewährt und ermögliche dem Team einen schnellen Gründungsprozess. Alle Bürger haben damit die Möglichkeit, sich am Dorfladen zu beteiligen, wobei das wirtschaftliche Risiko auf die einmalig gezahlte Einlage beschränkt sei - es besteht also keine Nachschusspflicht.

Dennoch werden alle Vorteile einer Genossenschaft in diesem Unternehmen mit aufgenommen: So wird ein Beirat aus dem Kreis der Gesellschafter bestimmt, jeder Gesellschafter hat eine Stimme - unabhängig von der Höhe seiner Einlage und die möglichen Überschüsse aus dem Dorfladen können als Warengutscheine an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Damit werde noch einmal klar herausgestellt, dass man in die Lebensqualität von Staufenberg investiert und den Dorfladen nicht als Kapitalanlage betrachtet. Ein weiteres Plus dieser Gesellschaftsform seien die niedrigen Nebenkosten für Gründung, Buchhaltung und Jahresabschlüsse.

Zudem wurde eine konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt und intensiv diskutiert. Das Fazit von Volker Hahn: "Wenn zwei Drittel der Staufenberger nur ein Drittel ihrer Lebensmittelkäufe im Dorfladen tätigen, kann sich der Staufenberger Laden selber tragen." Das Team ist davon überzeugt, dass das mit dem richtigen Angebot für die Staufenberger Bürger möglich ist.

Am Ende des Workshops wurden klare Aufgaben definiert: 1. Für die Gründung einer UG braucht es eine Satzung. Diese muss aufgesetzt und im Team abgestimmt werden. 2. In der Gemeinderatssitzung am 3. Juli wird das Steuerungsteam eine detaillierte Kostenkalkulation und Plausibilitätsrechnung präsentieren und stellt damit die Weichen für die Stadt Gernsbach und den Gemeinderat zur Genehmigung, Unterstützung und Umsetzung der neuen Markthalle Staufenberg mit Dorf-Laden, Dorf-Café und Kulturkonzept. 3. In einer Bürgerversammlung im Sommer wird das Team das Gesamtkonzept vorstellen und Anteilsscheine ausgeben, die von den Bürgern gezeichnet werden können.

Wer an den nächsten Schritten auf dem Weg zur neuen Markthalle mitwirken möchte, kann sich an das Team Dorfleben wenden. E-Mail: dorfleben-staufenberg@web.de.