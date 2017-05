Heulende Wölfe im verwunschenen Wald Von Ronja Schrimpf Gaggenau - Ein verwunschener Wald mit glitzernden Lichtern, leuchtenden Glühwürmchen, heulenden Wölfen und tanzenden Zwergen. Wie der Beginn eines Märchens klingt das Programm des Tanzprojekts vom Goethe-Gymnasium Gaggenau. "Im Zauberwald" lautet der Name der Tanzshow, die die Schülerinnen am Montag in der Jahnhalle darboten. Bereits in den Sommerferien des vorigen Jahres hatten die Proben begonnen. Fast ein Jahr später hebt sich der Vorhang für rund 100 Schülerinnen des "Goethe" und öffnet die Bühne für eine Tanzshow mit Modern-, Jazz- sowie Hip-Hop-Elementen und Tuchakrobatik. Zwischen verträumten und verspielten Tänzen sowie kräftigen und ausdrucksstarken Zwergenmärschen führen die Schülerinnen die Zuschauer auf eine Reise in den "Zauberwald". Unter der Regie von Lehrerin Bettina Köditz treten das Tanzensemble, die Tanz-AG der Nachmittagsbetreuung unter der Leitung von Eleonora Grguric, der Sportkurs K1/Gymnastik-Tanz, die Gruppe "Friends of the dance", die Sportklassen 6a/b und 9b/e unter der Leitung von Annette Bachmaier und Bettina Köditz sowie ein Gesangsduo unter der Leitung von Eleonora Grguric auf. Es sind Schülerinnen von der fünften Klasse bis zum Abiturjahrgang. Sogar Ehemalige aus vorigen Abiturjahrgängen sind in der Gruppe "Friends of the dance" mit von der Partie. Kaum öffnet sich der Vorhang, schwebt eine der Tänzerinnen von der Decke herunter. Mit einem verträumten und verspielten Tanz beginnt der Abend "im Zauberwald." Frecher und schneller werden die Schülerinnen mit "Lollis aus dem Hexenhaus". Die Bühne ist mit einer Reihe bunter Luftballons geschmückt. Mit übergroßen Lollis tanzen sie zum bekannten Lied "Lollipop" aus den Fünfzigern. Forscher-AG sorgt für feurige Effekte Feurige Effekte der Forscher-AG (Leitung Jana Pfefferle und Jürgen Schneider) umrahmen beeindruckend das Programm. Auf einer Seitenbühne mixen die "Zauberer" der Forscher-AG leuchtend-bunte Tränke. Wunderkerzen und Flammen versetzen den Saal in die richtige Atmosphäre. Beim Auftritt der "Hexen" hallt ein böses Zaubererlachen von der Bühne. Feen, Wölfe und Monster tummeln sich im Zauberwald. Mal leicht und unbeschwert, mal kraftvoll und laut, mal frech und fröhlich sind die Tänze - Hip-Hop und getragenere Klänge, Solo- und Kleingruppen, beeindruckende Tuch-Akrobatik oder lebendige Puppen sind zu erleben und ernten Beifallstürme. Außergewöhnlich sind die Kostüme. So tragen die Akteurinnen unter ihren Kleidern helle Lichterketten, die bei "Made of Stars" wie Sterne leuchten. Auch rosa Kissen, Fächer, Wolfskappen, Monsterfratzen und Zwergenmützen kommen zum Einsatz. Unterstrichen wird die Kostümierung durch Bühnenbild und -beleuchtung. Zuständig hierfür ist die Technik-AG. Unter Leitung von Jonas Ade und Stefanie Fischer sorgen die Schüler für das richtige Licht und die passende Musik. Seit fünf Jahren besteht die Tanz-AG am Goethe-Gymnasium, die Bettina Köditz leitet. Der Titel dieser Show entstand nach ihrem jüngsten Auftritt. "Das neue Thema sollte verspielter und bunter sein, nicht nur schlicht", erklärt Köditz. Einen Arbeitstitel für das nächste Projekt gebe es auch: "Menschen(s)kinder" soll sich mit Themen wie Antirassismus, Toleranz und Miteinander auseinandersetzen. Gerade Letzteres ist für Köditz auch das Wichtigste in ihrer Tanzshow: "Was mir am allerbesten gefällt, ist das Miteinander. Dass die Schülerinnen auch einen Punkt haben, gerne in die Schule zu gehen." Schwierig sei es, das Training mit den Stundenplänen unter einen Hut zu bringen. Deshalb haben die Schülerinnen für die Show ein Jahr lang in Mittagspausen, den Ferien oder an Wochenenden geprobt. "Am schönsten sind die langen Probentage", erzählt Köditz, "Weil sich die Schülerinnen dann kennenlernen. In der Schule erkennen sie sich dann an unseren eigenen Jacken." Die Mädchen sind mit Tanzshow und Leiterin zufrieden. "Wie beim Film ohne Regisseur nichts läuft, so läuft bei uns nichts ohne Frau Köditz", erklärt Anne Mack, die Sprecherin der Tänzerinnen, zum Schluss der Show auf der Bühne. "Sie hält eine so große Gruppe zusammen und doch hat sie für jeden Einzelnen Zeit." Als Dank gibt es einen Regiestuhl für die "Tanzmama".

