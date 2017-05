Wirbel um das Wohnstift

Gernsbach - Die SWB Wohnstiftgesellschaft aus Bühl hat das DRK-Murgtalwohnstift nicht übernommen. Die für Montag geplante Betriebsübergabe wurde abgesagt. Hintergrund ist offensichtlich ein Ergänzungsvertrag, mit dem die SWB nicht einverstanden ist. Zwischenzeitlich hat die Heimaufsicht des Landkreises Rastatt das Wohnstift unter verschärfte Beobachtung gestellt. Denn es sei offensichtlich durch die geplatzte Übernahme zu "Versorgungsdefiziten" gekommen und unter den Bewohnern habe große Sorge geherrscht, sagte die Pressesprecherin des Landratsamts, Gisela Merklinger. Am heutigen Mittwoch soll nun die Betriebsübergabe stattfinden.

Die Heimaufsicht sei am Dienstag von der Nachricht überrascht worden, dass die Heimübergabe von der Murgtalwohnstift gGmbH des DRK-Kreisverbands Baden-Baden an die SWB nicht stattgefunden habe. "Wir haben umgehend der Heimleitung eine Forderung geschickt, dass bis zur Übergabe Betreuung, Pflege und hauswirtschafliche Versorgung sicherzustellen sind und dass wir den Schicht- und Speiseplan für jede Woche sehen wollen. Wir haben auch Zwangsgeld angedroht", erläuterte Merklinger. Die Heimleitung habe die Erfüllung dieser Auflagen zugesichert und die geforderten Pläne nach Rastatt geschickt. "Wir werden das jetzt tagtäglich engmaschig überprüfen", versicherte Merklinger: "Ob es Essen gibt und Personal da ist, damit die Pflege gewährleistet sei." Die Heimaufsicht habe die DRK-Murgtalwohnstift gGmbH nicht das erste Mal im Blick. "Schon in der Vergangenheit haben wir Mängel in der Pflegequalität und bei der Hygiene feststellen müssen", sagte die Sprecherin.

Nicht alle der rund 90 Wohnungseigentümer sind damit einverstanden, dass sie bei einer Übertragung des Stifts an die SWB mit dieser neue Verträge abschließen sollen.

Umstrittener Zusatz zum Vertrag

In einem Ergänzungsvertrag mit der SWB wollte das DRK sich gegen etwaige Forderungen von Eigentümern absichern. Im BT-Gespräch betonte SWB-Geschäftsführer Hubertus Seidler, dass er keine Zusatzvereinbarung unterschreiben werde. Er gehe aber nun davon aus, dass auch die notwendige schriftliche Zustimmung des Verwalters zu der Übernahme vorliege.

Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Baden-Baden, Alexander Kothe, sagte gestern auf Anfrage: Der Immobilienverwalter habe zwischenzeitlich die Zustimmung zur Betriebsübernahme gegeben. Somit ist aus Sicht des DRK kein Ergänzungsvertrag mit der SWB mehr notwendig.

Kothe betonte, dass auch am Montag die Versorgung der Bewohner gewährleistet gewesen sei. Unglücklicherweise habe sich an selbigem Morgen die Köchin krankgemeldet. Die anwesenden Küchenkräfte hätten Spaghetti mit Tomatensauce gekocht. "Das war vielleicht nicht so hübsch angerichtet wie sonst, aber die Versorgung war gewährleistet." Auch die Pflege sei jederzeit sichergestellt gewesen. Das Personal der Einrichtung werde vom neuen Betreiber gemäß der gesetzlichen Bestimmungen übernommen, erläuterte Kothe - die bisherigen Leitungskräfte werden aber an das Ludwig-Wilhelm-Stift des DRK nach Baden-Baden wechseln.

Die von der Heimaufsicht angesprochenen Pflegemängel liegen rund anderthalb Jahre zurück, so Kothe. Sie seien behoben worden, auch die Personalstärke sei ausreichend.