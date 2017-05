Räte stören sich an unpräziser "Kostenschätzung" Loffenau (ham) - Die Kleinspielfelder in Loffenau haben die Gemüter des Gemeinderats kurz erhitzt. Dabei ging es weniger um die Sanierung, sondern den ersten Kostenvoranschlag: Im Vorjahr standen für die Sanierung des Kleinspielfelds bei der Sporthalle 25000 Euro im Raum - nun sind im Haushalt 54000 Euro eingeplant. "Das ist mehr als das Doppelte, was vorgesehen wurde", beklagte Reiner Singer. Dem Fraktionssprecher der FWG assistierte Helmut Möhrmann (SPD&Aktive Loffenauer Bürger): "Wir sind uns zwar im Bauausschuss einig gewesen, dass die Kleinspielfelder gemacht werden müssen - aber die 25000 Euro wurden so genannt und sollten künftig besser geschätzt werden", schrieb er der Verwaltung ins Stammbuch und ließ damit auch nicht die Erklärung durchgehen, dass zwischen "Kostenschätzung" und "Kostenermittlung", die nun 39000 Euro für die reine Belagsanierung vorsieht, ein Unterschied bestehe. Amtsleiterin Daniela Tamba erklärte die drastische Erhöhung zudem damit, dass am Kleinspielfeld der "Hang abzusichern" sei. Die Frage von Singer, ob eine bessere Pflege die Haltbarkeit des Untergrunds verlängere, verneinte Erich Steigerwald. "Im Torraum bröckelt's, da ist nichts mehr zu machen. Die Haltbarkeit ist 'rum", befand der Bürgermeister. Der erste wie der zweite Platz habe jeweils "12,5 Jahre gehalten. Normal sind zehn Jahre. Der Platz muss nun ersetzt werden, ansonsten muss ich ihn sperren", sieht der Rathauschef raschen "Handlungsbedarf", um den "viel genutzten Platz" den Loffenauer Kindern wieder "bis zu den Sommerferien" zur Verfügung stellen zu können. Neben Singer enthielten sich zwei weitere FWG-Räte bei der Abstimmung über die 54000 Euro teure Auftragsvergabe. Einigkeit herrschte im Gremium bezüglich des Kunstrasenplatzes neben dem Sportplatz. Die im Haushalt eingestellten 35000 Euro spart die Gemeinde zunächst, weil der Kunstrasen laut der Verwaltung noch passabel ist und weitere ein bis zwei Jahre genutzt werden könne. Liegt der Zuschussbescheid des Sportbundes vor und ist die Beteiligung des TSV Loffenau, die bis zu einem Drittel betragen soll, klar, soll die Sanierung frühestens 2018/19 beginnen.

