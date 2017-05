Kleine Lüge für die perfekte Kulisse

Gernsbach - Als ein BMW-Fahrer an diesem Dienstag in die Amtsstraße einbiegt, muss er nach wenigen Metern verärgert feststellen, dass ein Lkw vor den Zehntscheuern die Durchfahrt versperrt - irritiert, beginnt er zu wenden. Nahe des Lkw steht eine Frau, die ein verschlossenes Holztor des alten Gemäuers bewacht. Auf Nachfrage gewährt sie einen Blick ins Innere der Scheune. Dort drängen sich knapp ein Dutzend Menschen auf engstem Raum, um Szenen für die 90-minütige SWR-Dokumentation "Bodenseegeschichten" zu drehen.

"Die Anwohner sind in dieser Hinsicht sehr kulant", erläutert Redakteurin Imogen Nabel auf die Durchfahrtsperre im Zuge der Filmarbeiten angesprochen. Schließlich sei es nicht das erste Mal, dass ein Filmteam in der historischen Kulisse der Altstadt dreht.

Die Suche nach einem nicht restaurierten Gemäuer sei heutzutage schwierig, erklärt Nabel: "So was zu finden, ist so gut wie unmöglich." Umso überraschter sei sie gewesen, als der Tipp der Film Comission Baden-Baden kam. "Ich bin hier zwar schon tausendmal vorbeigefahren, aber dachte immer, dass niemand reindarf." Doch die Zusammenarbeit mit den Vertretern des Forums Gernsbacher Zehntscheuern sei problemlos verlaufen: "Im Rahmen der Achtsamkeit können wir alles machen."

Im Inneren der Scheune werden derweil sogenannte Reenactments gedreht. Dabei werden geschichtliche Ereignisse möglichst authentisch inszeniert. Licht, Perspektive, Szenerie, die Position des Darstellers - alles wird bis ins letzte Detail von Autor und Regisseur Günther Klein abgestimmt, der sich voll in seinem Element befindet und konzentriert Anweisungen erteilt. "Um eine hohe Qualität zu erreichen, muss man sich eben auch die nötige Zeit nehmen", betont Aufnahmeleiter Mark Heim. Als Beispiel nennt er hochwertige Luftaufnahmen mit Drohnen: Solche Bilder seien zwar eindrucksvoll, aber dafür auch äußert aufwendig.

Am ersten von zwei Drehtagen in den Zehntscheuern steht Uwe Bender vor der Kamera. Er nimmt die Rolle des Benediktinermönchs Walahfrid Strabo ein, der unter anderem im Kloster der Insel Reichenau lebte.

Geschichten von Menschen erzählt

Die "Bodenseegeschichten" knüpfen an das bewährte Konzept der "Pfalz- und Schwarzwaldgeschichten" an. "Es stehen immer Geschichten von Menschen im Mittelpunkt", erklärt Nabel. Im neuen Teil gehe es etwa um eine Fischerfamilie, einen Einsiedler sowie viele Geschichten mit Klöstern. Dass Teile der Dreharbeiten in Gernsbach stattfinden, hat neben der schwierigen Suche nach einem passenden Gemäuer vor allem mit dem Darsteller des gestrigen Drehtages zutun. Ein behinderter Schauspieler wurde extra für die Rolle von Hermann der Lahme engagiert. Dieser litt wohl an der Nervenerkrankung ALS. "Wie etwa der Physiker Stephen Hawking", bemerkt die Redakteurin. Die Dreharbeiten seien für den Darsteller anstrengend genug, "auch wenn er sich sehr darauf freue". Ein Transport auf die Insel Reichenau hätte laut Nabel eine zusätzliche Herausforderung dargestellt. "Normalerweise lügen wir bei solchen Produktionen nicht und drehen alles vor Ort", sagt Nabel und ergänzt lachend: "In diesem speziellen Fall haben wir mal eine Ausnahme gemacht."

Die historische Dokumentation "Bodenseegeschichten" läuft am Sonntag, 3. September, um 20.15 Uhr im SWR.