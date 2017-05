Eröffnung wohl an Himmelfahrt

Gernsbach

Waldmuseum öffnet wieder Gernsbach (red) - Das Waldmuseum in Reichental (Foto: pr/BT-Archiv) öffnet am Sonntag, 7. Mai, wieder seine Pforten. In der ehemaligen Sägemühle erfahren die Besucher Wissenswertes über den Reichentaler Wald und darüber, wie ihn die Menschen früher genutzt haben.