Eröffnung wohl an Himmelfahrt

Gaggenau



Spektakuläres Tanzprojekt Gaggenau (ron) - "Im Zauberwald" lautet der Name der Tanzshow, die die Schülerinnen des Gaggenauer Goethe-Gymnasiums am Montag in der Jahnhalle darboten. Modern-, Jazz- sowie Hip-Hop-Elemente und Tuchakrobatik standen im Mittelpunkt der Aufführung (Foto: Schrimpf). » Weitersagen (ron) - "Im Zauberwald" lautet der Name der Tanzshow, die die Schülerinnen des Gaggenauer Goethe-Gymnasiums am Montag in der Jahnhalle darboten. Modern-, Jazz- sowie Hip-Hop-Elemente und Tuchakrobatik standen im Mittelpunkt der Aufführung (Foto: Schrimpf). » - Mehr