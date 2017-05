Gegenwind aus dem Murgtal

Gaggenau



Neuer Freizeitraum eingeweiht Gaggenau (fde) - Die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal hat im Ilse-Gundermann-Haus in Ottenau einen therapeutischen Freizeitraum zur Verfügung. In einer ehemaligen Waschküche entstand im vergangenen Jahr eine Wohlfühloase für Bewohner und Mitarbeiter des Wohnheimes (Foto: Fettig). » Weitersagen (fde) - Die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal hat im Ilse-Gundermann-Haus in Ottenau einen therapeutischen Freizeitraum zur Verfügung. In einer ehemaligen Waschküche entstand im vergangenen Jahr eine Wohlfühloase für Bewohner und Mitarbeiter des Wohnheimes (Foto: Fettig). » - Mehr