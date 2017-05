Auf der Zielgeraden

Elchesheim

Rheinstraße wieder befahrbar Elchesheim-Illingen (hh) - Ab sofort ist die Rheinstraße von der Hauptstraße bis zum Scheidgraben wieder befahrbar. Die Fahrbahn wurde dort mit einer Asphaltdecke versehen, die Gehwege wurden verbeitert. Nun gehen die Arbeiten vor dem Rathaus weiter (Foto: Helmut Heck).

Biokraftwerk verkauft Iffezheim (ema) - Vier Jahre nach seiner Inbetriebnahme ist das Biokraftwerk bei Iffezheim in neuen Händen. Die Eggersmann-Gruppe hat die Südbadische Kompostierungs- und Verwertungsgesellschaft (SKV) gekauft. Die neuen Eigentümer wollen in Gebäude und Technik investieren (Foto: av).