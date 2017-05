1 000 Jahre gehen auf Erinnerungsreise

Von Dennis Fettig Gaggenau - Wie auf Bestellung, kam gestern Vormittag im Kurpark die Sonne raus: Vor der beeindruckenden Schlosskulisse versammelten sich acht Rotenfelser Senioren, um gemeinsam für ein Klassenfoto zu posieren. Das Besondere: Alle sind 90 Jahre alt und wurden im Jahre 1933 in der ehemaligen Volksschule eingeschult. Der Höhepunkt des Tages ist eine Busfahrt: Stillvoll und dem Alter angemessen in einem 1960er Setra-Bus. Als eine Parkbank für das Gruppenfoto in Position gebracht wird, kommt sofort der Einwand von einem der Herren: "Die ist doch noch keine 90 Jahre alt, die darf nicht mit aufs Bild." Eines wird schnell klar: Diese muntere Truppe hat Humor. Werner Grässle organisiert die Treffen und Ausflüge der Gruppe bereits seit 1974. Von einst 47 Mitschülern sei es 14 vergönnt, das 90. Lebensjahr erreicht zu haben, berichtet Grässle. Dass nur acht von ihnen an der Fahrt teilnehmen können, sei der gesundheitlichen Verfassung geschuldet, die das Alter mit sich bringe. Schöner Randaspekt: Verstarb ein Klassenkamerad, war fortan immer der jeweilige Partner zu den Treffen eingeladen, so Grässle. Als er seinem ehemaligen Arbeitskollegen Peter Burri von der Idee erzählte, erklärte sich dieser sofort bereit, seinen Oldtimer-Bus zur Verfügung zu stellen. "Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, bei diesem Ereignis helfen zu dürfen", sagt Burri. Mit Grässle verbinde ihn "eine tiefe Freundschaft seit 45 Jahren". 5000 Arbeitsstunden hat Burri in die Restaurierung seines Setra gesteckt, den er liebevoll "kleiner Prinz" nennt. Dieser verfügt über einen Sechszylinder, 130 PS und hat eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Doch ganz so schnell muss der Bus gar nicht fahren, denn vor allem eines ist bei der "Erinnerungsreise" für Grässle und seine ehemaligen Mitschüler wichtig: Die Schönheit der Landschaft genießen und noch einmal eine Rundfahrt in der Heimat unternehmen. "Auch wenn alles naturgemäß ein wenig mühseliger geworden ist, und das Leben uns nicht mehr so leicht von der Hand geht wie einst, so lassen wir es uns nicht nehmen, uns selbst einmal zu belohnen mit dieser kleinen Fahrt", so Grässle. Mehr als 1000 Lebensjahre machten sich also gestern auf die Reise in der Retro-Kutsche. Nach dem Fototermin vor dem Schloss führte die Route über Kuppenheim und Baden-Baden zur Geroldsauer Mühle, wo zu Mittag gegessen wurde. Gestärkt ging es weiter über Varnhalt zurück zum Ausgangspunkt an der Festhalle Bad Rotenfels. Auf die Frage, was er für die Klassentreffen zum 100-jährigen plane, schmunzelt Grässle: "Das kann ich mir heute noch gar nicht vorstellen." Irgendwas wird ihm bis dahin sicher einfallen.

