Lagern und einfache Montagen

Von Thomas Senger Gaggenau - Ein paar Wochen Verzögerung, aber Ende Juni oder Anfang Juli soll es soweit sein. Das Unternehmen Duvenbeck will eine neue Halle im Industriegebiet Ottenau beziehen. Wo früher bis zu 1500 Menschen bei Roth Technik Arbeit fanden, sollen dann immerhin zunächst einmal 30 Leute beschäftigt sein. "Der Einzug verzögert sich ein bisschen", blickt Marc Bohn im BT-Gespräch auf die Bauarbeiten auf dem großen Gelände an der Selbacher Straße. Bohn ist Regionalleiter Südwest bei Duvenbeck Logistics Europe GmbH. 10000 Quadratmeter will das Unternehmen in den Hallen belegen. Bereits jetzt ist der Logistiker in zwei alten KWH-Hallen untergebracht auf 7250 Quadratmetern. Diese sollen nach dem Umzug zwei neuen Hallen zu je 5000 Quadratmetern weichen, weiß Bohn. "Unser Ziel ist es weiter zu vergrößern", betont der Regionalleiter. Duvenbeck habe die Option für weitere Flächen. Im Moment beschäftige man in Ottenau etwa 20 Mitarbeiter, ab Juli würden es an die 30 Leute sein. Unter anderem Daimler gehört derzeit in Ottenau zu den Kunden. In den Hallen werden auch Teile für einen BMW-Zulieferer zwischengelagert, ebenso Ersatzteile aus China für den europäischen Automotive-Bereich. Logistik gilt als Wachstumsfeld, da Konzerne, darunter auch Daimler, bestrebt sind, Fertigungen auszulagern, um Kosten zu sparen. Duvenbeck beispielsweise transportiert oder lagert nicht nur, sondern führt in seinen Hallen auch einfachere Montagetätigkeiten aus, zum Beispiel das Löten von Heizkontakten an Autoscheiben. Auch die Logistik innerhalb einer Fabrikanlage wird von Logistikunternehmen betrieben. In der Region ist Duvenbeck derzeit neben Ottenau im Industriegebiet in Baden-Oos (Flugstraße) und bei Daimler inRastattpräsent.

