Stadt sieht aktuell keinen Grund zum Handeln

Gernsbach - Die Stadtverwaltung sieht derzeit keine Veranlassung, in die Vorbereitungsmaßnahmen für die Umsetzung des Bebauungsplans "Vordere Fleischling" einzugreifen. Anliegerin Sabine Rohm hatte sich in der jüngsten Bürgerfragestunde des Gemeinderats beklagt, warum dem bestehenden Denkmalschutz des Ensembles Villa Luise, Garten, Wandelhalle nicht Rechnung getragen werde. Sie hat die Behörden bereits mehrfach dazu aufgefordert, diesbezüglich gegen den Grundstücksbesitzer vorzugehen und den Denkmalschutz wieder herzustellen (wir berichteten).

In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erklärte Bauamtsleiter Jürgen Zimmerlin in einer schriftlichen Antwort, warum man dies nicht für notwendig erachtet: "Das Villengebäude Friedrichstraße 20 nebst Wandelhalle wurde bei der Denkmal-Erfassung durch das Landesdenkmalamt im Jahr 1984 in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen. Der Garten hatte dabei keine gesonderte Würdigung erfahren.

Hin und her in der Denkmalliste

Nach einer Besichtigung des Anwesens im Jahr 1987 wurde das Objekt wegen mangelnder Gestaltqualität wieder aus der Denkmalliste herausgenommen. Eine Revidierung dieser Beurteilung fand dann im Jahr 2010 statt, was zu einer Wiederaufnahme in die Kulturdenkmale führte. Im neuerlichen Eintrag wurde dabei auch der Garten erwähnt. Dieser war jedoch bereits damals nur noch in sehr reduzierter Form erhalten, so dass demselben kein eigenständiger Denkmalwert beizumessen ist.

In diesem Lichte sind somit auch die Planaufstellungsverfahren für die Bebauungspläne sowie das Baugenehmigungsverfahren für die Umnutzung der Villa zu sehen. Sowohl auf der Ebene der Bauleitplanung als auch auf der Ebene der Baugenehmigung ist eine Inanspruchnahme des Bereichs östlich der Villa für Stellplätze beziehungsweise weitere Gebäude vorgesehen. Vor diesem Hintergrund sehen wir keine Veranlassung, aufgrund Ihrer Anzeige gegen den Grundstückseigentümer vorzugehen, da es sich bei den Rodungsarbeiten um Vorbereitungsarbeiten für die im Zuge der Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans vorgesehenen Baumaßnahmen handelt. Von detaillierten Ausführungen haben wir im Hinblick auf die von Ihnen an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gerichtete Anfrage vom 24. März 2017 verzichtet. Sie werden von dort weitere Nachricht erhalten."

Derweil hat sich Sabine Rohm die Unterstützung weiterer Bürger Alt-Scheuerns gesichert und rund 120 Unterschriften gesammelt. Sie setzen sich für den Erhalt beziehungsweise die Wiederherstellung des Denkmalschutzes auf dem Grundstück Friedrichstraße 20 ein. Das öffentliche Interesse daran begründen sie mit zwei wesentlichen Aspekten:

Der gebietstypische und für diesen Straßenabschnitt prägende Charakter darf nicht beschnitten werden beziehungsweise verloren gehen.

Dem Lärmaktionsplan "zum Schutz ruhiger Gebiete" wird Rechnung getragen (siehe auch Lärmminderung in der Stadtplanung).

Sabine Rohm kritisiert vor allem, dass Stadt und Investor "gar nicht die Absicht haben, die Wandelhalle als Denkmal zu erhalten und folglich auch nicht den Garten". Diese Ansicht sieht sie in einem Schriftstück der Stadt bestätigt, in dem Folgendes zu lesen ist:

"Das Gebäude Friedrichstraße 20 ist im Bebauungsplan bereits als Kulturdenkmal gekennzeichnet. Die sogenannte Wandelhalle, die sich in einem sehr vernachlässigten Zustand befindet und deren adäquate Nutzung infrage zu stellen ist, wird nachrichtlich in die Planzeichnung aufgenommen. Die Ausweisung der nach Festsetzung des Bebauungsplans erforderlichen 1,5 Stellplätze je Wohnung für die Villa erfolgt daher an der südlichen Grundstücksgrenze und westlich der Wandelhalle. Für den Fall, dass sich der Erhalt derselben in einem späteren denkmalschutzrechtlichen Verfahren als unwirtschaftlich erweisen und dieselbe dann doch zum Abbruch freigegeben werden sollte, werden im Anschluss an die westlich der Wandelhalle ausgewiesenen Stellplätze auch noch optionale Stellplätze im Bereich der Wandelhalle ausgewiesen."