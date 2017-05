"Es geht mir ums Prinzip"

Gaggenau - Vorsitzender des Musikvereins Ottenau ist er und Vorsitzender der Gemeinschaft kultureller Vereine; darüber hinaus war er Chef des CDU-Ortsverbands Gaggenau. Als besonnen, ruhig, umgänglich - so kennen Jürgen Schmidt viele in der Großen Kreisstadt. Jetzt hat er die Stadt Gaggenau verklagt. Wegen zwölf Euro fünfzig. "Es geht mir ums Prinzip", sagt Jürgen Schmidt.

Konkret geht es um eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. "Am 14. Dezember habe ich versucht auf dem Bauamt jemanden telefonisch zu erreichen - wohlgemerkt innerhalb der Bürozeiten - aber niemanden erreicht", erinnert sich Schmidt. "Mein Anliegen war es nachzufragen, ob im Baulastenverzeichnis von einer Immobilie in Selbach etwas eingetragen ist." So etwas habe er als Immobilienmakler in den vergangenen Jahren mehrfach so gemacht - und stets telefonisch Auskunft bekommen. "Bezahlen musste ich für die Auskunft nie etwas."

Da niemand ans Telefon ging, habe er seine Anfrage per E-Mail geschickt. Schmidt: "Mit Schreiben vom 19. Dezember kam die Auskunft, dass keine Eintragungen im Grundbuch stehen. Dazu noch eine Rechnung über 12,50 Euro, der ich widersprochen habe. In dem Widerspruch habe ich auch darauf hingewiesen, dass man mich auch darauf aufmerksam hätte machen müssen, dass Kosten entstehen, was nicht erfolgte." Schriftliche Auskunft habe er doch gar nicht beantragt, betont Schmidt. Aber: "Man hat mir dann eine Mahnung gesendet, der ich sofort per E-Mail am 21. Dezember widersprochen habe." Dieser Widerspruch per Mail sei nicht zulässig, habe ihn Maximilian Lipp belehrt, der damalige Leiter des Amts für Recht und Planen der Stadt Gaggenau. "Nach etlichen Mails habe ich dann den Widerspruch formrichtig per Fax gesendet", so Schmidt weiter.

"Und das soll bürgerfreundlich sein?"

Mittlerweile habe er ein Schreiben vom 17. März von der neuen Leiterin des Rechtsamts, Saskia Kindermann-Röhm, erhalten, in dem der Widerspruch abgelehnt, aber 25 Euro Gebühren geltend gemacht worden seien.

Jürgen Schmidt fragt: "Was muss ein Bürger in Gaggenau alles wissen? Die ganzen Gesetze und Paragrafen? Und das soll ,bürgerfreundlich' sein?"

Nun hat Schmidt die Anfrage nicht als Bürger der Stadt gestellt, sondern als Geschäftsführer der Projektdata Immobilien GmbH aus Baden-Baden. Gleichwohl fordert er vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe, dass der Gebührenbescheid aufgehoben wird. Dieser sei rechtswidrig.

Saskia Kindermann-Röhm ist seit Mitte März Leiterin des Amts für Recht und Planen der Stadt. Auf BT-Anfrage verweist sie auf die städtische "Gebührensatzung Untere Baurechtsbehörde/Untere Veraltungsbehörde". Die Stadt habe gemäß dieser Satzung eine "Ermessensentscheidung" getroffen. Darin sei berücksichtigt, welcher Zeitaufwand besagte Auskunft gekostet habe. Paragraf 4.1, Satz 2 besagt: "Für öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine Gebühr bestimmt, noch eine Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von bis zu 10000 Euro zu erheben." "Ich habe um einen schnellen Verhandlungstermin gebeten", sagt Kindermann-Röhm. Aus ihrer Sicht ist die Sachlage eindeutig.

Ist sie das? Schmidts Anwalt Hanno Herrmann verweist auf Paragraf 3, Absatz 1 Nr. fünf der selben Verordnung: "Gebühren werden nicht erhoben für (...) mündliche oder einfache schriftliche Auskünfte, soweit bei schriftlichen Auskünften nicht durch Gebührenordnungen oder -satzungen etwas anderes bestimmt ist."

In dem Verfahren spielt auch eine Rolle, ob der Widerspruch gegen die Gebührenerhebung per Mail formgerecht war oder nicht. Letztlich aber, so Jürgen Schmidt, gehe es ihm um die Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung.

Er verweist unter anderem auf das Serviceportal des Landes Baden-Württemberg. Dort steht unter "Baulastenverzeichnis - Einsicht nehmen" für Personen, die ein berechtigtes Interesse an Auskünften nachweisen können, unter dem Titel "Kosten": "Keine. Für Kopien oder Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis entstehen Gebühren. Diese richten sich nach der jeweils gültigen Gebührensatzung." Schmidt betont aber: "Ich habe keine schriftliche Auskunft beantragt. Und über Kostenpflichtigkeit hat man mich nicht informiert."