Ökologisches Wirtschaften im Wald Von Hans-Peter Hegmann Gaggenau - Oberbürgermeister Christof Florus hatte zusammen mit der Forstverwaltung die Gemeinderäte eingeladen, bei einem Spaziergang durch die Waldabteilung 12 am Selberg mehr über den Stadtwald Gaggenau zu erfahren. Der OB nannte zu Beginn den Wald als wichtigen Faktor für die Stadt und sprach den Forstleuten für ihre Arbeit, Beratung und Unterstützung seinen Dank aus. Forstdirektor Markus Krebs von der Bezirksleitung Gaggenau des Kreisforstamts bedankte sich bei den Gemeinderäten für ihre Bereitschaft, zwei Stunden mit auf Tour zu gehen. Zusammen mit den beiden Revierleitern Jochen Müller (Kreisforstamt) und Martin Melcher (Stadt Gaggenau) ging es steil bergauf zum ersten Stopp der Informationsrunde. Gegenüber der letztjährigen Waldbegehung, bei der es hauptsächlich um die Zusammenhänge im Bereich der Schutzfunktion des Waldes wie Totholzkonzept, Biotop- und Artenschutzmaßnahmen und weitere ging, war diesmal die Nutzfunktion des Waldes der thematische Schwerpunkt. Melcher zeigte an einem Hang mit älterem Tannenmischwald deutlich auf, wie mit ökologischem Wirtschaften im Wald ein stabiler und funktionsgerechter Mischwald entsteht. Dabei müsse besonders beachtet werden, dass die Produktionszeiträume bei 100 bis 300 Jahren liegen und trotzdem immer wieder in der Gegenwart Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Waldverjüngung findet im Stadtwald überwiegend mittels Samenfall, der sogenannten Naturverjüngung, statt. Der Grundgedanke dabei ist, das natürliche Kommen und Gehen der Bäume über die entsprechenden Zeiträume mit einem "Lichtschalter" zu steuern. Um vermutliche Nachfragen erst gar nicht aufkommen zu lassen, erklärte Krebs den Lichtschalter im Wald auch sofort. "Das ist zuerst der Förster mit der Spraydose, mit der er ausgewählte Bäume unterschiedlichen Alters markiert. Die Motorsäge macht dann das Licht für die kleinen an." Ein Beispiel der Naturverjüngung An der zweiten Station zeigte Revierförster Müller einen Hang, an dem die Naturverjüngung kleinflächig vollständig abgeschlossen wurde. Am Weg liegt noch der 22 Meter lange Stamm einer etwa 80 Jahre alten Douglasie, die mit rund 40 Metern ihren Wuchshöhepunkt erreicht hat. Sie wird der Nutzung zugeführt, bevor der natürliche Alterungsprozess einsetzt und die Holzqualität wieder schlechter wird. Krebs erklärt ferner, wie die Fällarbeiten mit den beiden städtischen Forstarbeitern und Fremdfirmen mit den entsprechenden Maschinen ausgeführt werden. Durch die Konzentration auf wenige Rückegassen werden die Stämme per Seilwinde aus dem Wald gezogen. Dadurch werden maximal zehn Prozent des Waldbodens mit Maschinen befahren. Der für den Verkauf des Holzes verantwortliche Förster Marc Nieberle von der Holzverkaufsstelle des Landratsamts erläuterte die Vielfalt der Baumarten im Stadtwald und deren unterschiedliche Verwertung. Anschließend zeigte der Geschäftsführer des letzten verbliebenen Sägewerkes im unteren Murgtal, Peter Weber vom Holz-Zentrum-Rahner, mit drastischen Worten und den entsprechenden Produktionszahlen die Situation seines Betriebes auf. Er sieht mit Blick auf die wenigen sehr großen Betriebe bis in maximal zehn Jahren keine Überlebenschancen mehr für die kleinen heimischen Säger. Bei abschließenden Gesprächen mussten die Fachleute noch viele Fragen der Gemeinderäte beantworten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Dividende von vier Prozent Bühl (cid) - In der Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank Altschweier wurde eine Dividende von vier Prozent angekündigt. Bankvorstand Markus Vollmer und Bankdirektor Klaus Bechtold ehrten in der Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder (Foto: cid). » Weitersagen (cid) - In der Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank Altschweier wurde eine Dividende von vier Prozent angekündigt. Bankvorstand Markus Vollmer und Bankdirektor Klaus Bechtold ehrten in der Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder (Foto: cid). » - Mehr Rastatt

Kampf gegen PFC fordert Preis Rastatt (red) - Die Star- Energiewerke Rastatt erhöhen ab 1. Mai die Preise für Trinkwasser. Der Schritt sei direkte Folge des Kampfs gegen die perfluorierten Chemikalien (PFC) im Grundwasser und erforderlich, um auch künftig wirtschaftlich über die Runden zu kommen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Star- Energiewerke Rastatt erhöhen ab 1. Mai die Preise für Trinkwasser. Der Schritt sei direkte Folge des Kampfs gegen die perfluorierten Chemikalien (PFC) im Grundwasser und erforderlich, um auch künftig wirtschaftlich über die Runden zu kommen (Foto: dpa). » - Mehr