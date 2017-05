Grillen unter Sternen auf der "Hexenwiese"

Forbach (kv) - Als kleiner Junge streifte Renato Manzi mit seinen Kumpels durch die Wiesen und den Wald rund um Gausbach - lange bevor er beruflich begann, den Kocholymp zu erklimmen und sich als Küchenchef in Idar-Oberstein einen Namen zu machen. Schon als Jugendlicher war er gerne für die Verpflegung zuständig: Mamas Kühlschrank wurde geplündert und auf einer Wiese ein Feuerchen entzündet, wo dann die "Beute" gegrillt wurde. In Anlehnung daran findet am Samstag, 1. Juli, das erste Gausbacher Grill-Event im Freien auf der "Hexenwiese" beim Sportplatz statt. (kv) - Als kleiner Junge streifte Renato Manzi mit seinen Kumpels durch die Wiesen und den Wald rund um Gausbach - lange bevor er beruflich begann, den Kocholymp zu erklimmen und sich als Küchenchef in Idar-Oberstein einen Namen zu machen. Schon als Jugendlicher war er gerne für die Verpflegung zuständig: Mamas Kühlschrank wurde geplündert und auf einer Wiese ein Feuerchen entzündet, wo dann die "Beute" gegrillt wurde. In Anlehnung daran findet am Samstag, 1. Juli, das erste Gausbacher Grill-Event im Freien auf der "Hexenwiese" beim Sportplatz statt. Die Geschichten von damals hatte der Gausbacher Ortschaftsrat Björn Gaiser schon oft gehört. Sie brachten ihn auf die Idee, gemeinsam mit Manzi ein besonderes Genuss-Event auf die Beine zu stellen: Grillen wie früher - aber mit Spitzenlebensmitteln und dem Know-how von heute. Bei schlechtem Wetter kann in die örtliche Festhalle ausgewichen werden. Gaiser musste mit seiner Idee nicht lange "Klinken putzen". Das Konzept überzeugte den Ortschaftsrat und viele seiner Freunde, die zur Veranstaltung auch gebraucht werden. Manzi wird mit einigen Köchen anreisen, Organisation und Service übernimmt das Team um Björn Gaiser. Damit Renato Manzi (Foto: pr) sein Grillmenü auch standesgemäß auf professionellen Geräten kreieren kann, hat Gaiser die Firma "Grill-Zentrum" des aus Weisenbach stammenden Jan Stefan gewinnen können. "Es werden Tische und Stühle aufgebaut, überall auf der Straße und der Wiese. So soll ein edles Ambiente im rustikalen Rahmen entstehen." Dabei können die Gäste auch die Naturkulisse im Kauersbachtal genießen. Gaiser verrät schon einmal die geplante Menü-Folge: Als Vorspeise gibt es gebackenes Sushi vom Thunfisch und Garnele mit Yuzumayonaise. Als Zwischengang folgt eine Lachsvariation mit Mango-Chutney und Avocado. Hauptgang wird Entrecote vom US- Beef mit mediterranem Gemüse und Grillkartoffel. Als krönenden Abschluss gibt es zum Dessert Ananas-Carpaccio mit Schoko-Cannelloni und Himbeer-Paprika-Sorbet. Gaiser selbst ist großer Kochfan und weiß, dass manche "sehr übersichtliche" Teller befürchten. Es werde auf Sterneniveau gegrillt, aber "Gausbacher Portionen" serviert", beruhigt er. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Zahlungseingang vergeben (pro Person 70 Euro) auf dem Konto: MV Gausbach (DE54 6655 0070 0060 0108 99, Sparkasse Rastatt-Gernsbach) unter dem Betreff: Renato Manzi. Weitere Informationen bei Björn Gaiser unter (0170) 9315993 oder per Mail: bjoerngaiser@t-online.de.

