Predigt im Sturm: Gläubige trotzen "Fatima-Wetter"

Forbach - "Soll ich predigen, oder soll ich es lieber lassen?", fragte Benno Gerstner die in Anbetracht des drohenden Gewitters doch große Schar Gläubiger, die sich am Samstagabend vor der Langenbrander Fatima-Kapelle unter dunklen Wolken versammelt hatte. Kurzerhand kürzte er seine vorbereitete Festpredigt auf "Impulse und Gedankensplitter", die aber nicht weniger eindringlich waren, da sie von seinem persönlichen Treffen mit der letzten, im Jahr 2000 hoch betagten Seherin von Fatima handelten.

Nach der Seligsprechung der ersten beiden Hirtenkinder aus dem portugiesischen Fatima, an der Pfarrer Gerstner mit einer Pilgergruppe in Fatima im Jahr 2000 fast zufällig teilnahm, geleitete er die letzte überlebende Seherin Lucia an der Hand vom Festgottesdienst zurück in die Basilika. "Ich bin bis heute tief bewegt vom Treffen und der Berührung mit Schwester Lucia, dieser so kleinen Person", gestand er, während das Gewitter über Langenbrand an Stärke zunahm: "Wie viel Leid mussten diese drei einfachen Hirtenkinder ertragen, wie groß muss ihre seelische Stärke gewesen sein, um die Botschaft der Muttergottes zu verkünden?", fragte Gerstner eindringlich und erinnerte daran, dass den Kindern die Erscheinung am 13. Mai 1917 zuerst niemand glaubte und dass man versuchte, mit drastischen Maßnahmen die Kinder zur Wahrheit zu bringen: "Heute würden alle, die daran beteiligt waren, dafür ins Gefängnis gehen müssen."

Im Kern bestehe die Botschaft Mariens aus drei Gebetsaufrufen: zu beten für das Ende des Ersten Weltkriegs und aller Kriege, zu beten für den Frieden in der Welt, der in den Herzen jedes einzelnen beginne und zu beten für die Bekehrung der Sünder. Das alles seien keine neuen Botschaften, sondern elementare Bestandteile des christlichen Glaubens - sie seien in Fatima nur erneuert worden, damit am Weltenende eine große Menschenfamilie in Frieden vereint die Erlösung erfahre.

"Vor 22 Jahren, als in Langenbrand die Fatima-Kapelle eingeweiht worden ist, hat es geschüttet wie aus Kübeln", erinnerte Pfarrer Gerstner: "Das scheint wohl in Langenbrand das übliche Fatima-Wetter zu sein." Als die Pilgergruppe mit Kerzen in den Händen, den Rosenkranz betend und singend mit den Pfarrern Thomas Holler und Benno Gerstner im Oberdorf losgelaufen war, hatte noch "marienblauer" Himmel durch die ersten dunkleren Wolken geleuchtet. Aber Wind und Blitze nahmen zu, so dass die Gläubigen sich am Ende im strömenden Regen unter den Schirmen drängten.

Ein Gottesdienstbesuchter meinte mit Blick zum Himmel: "Jetzt werden wir auch noch reingewaschen."