Der Duft von exotischen Speisen Gaggenau (hap) - Egal ob unterschiedliche Livebands hören, eine serbische Spezialität oder eine deutsche Bratwurst essen, Süßigkeiten naschen, eine gemütliche Runde Boxauto fahren oder spektakulär durch die Luft geschleudert werden - auf dem Maimarkt ist das alles möglich. Wer lieber auf Schnäppchenjagd geht oder einfach nur Lust zum Stöbern hat, findet auf dem Krämermarkt ebenfalls jede Menge Gelegenheiten. Vier Tage lang waren und sind bis heute Abend der Annemasseplatz und die umliegenden Straßen wieder der Ort für Unterhaltung und Vergnügen aller Art. Während sich die Kleinen am Freitag ab dem frühen Nachmittag über Freifahrten durch die Schausteller freuen durften, kamen die Jugendlichen und Erwachsene aller Altersgruppen kurz danach zu ihrem Vergnügen. Das 2015 als Test gestartete "Warm-Up" am Freitag mit einem vorgezogenen Livemusik-Programm auf der Bühne im Annemassegarten hat sich inzwischen etabliert. Neben dem Speisen- und Getränkeangebot von Kindgenau sorgte am Abend ein Lagerfeuer zusätzlich für Ambiente. Am Samstag sorgte bei strahlend blauem Himmel und endlich mal angenehmen Temperaturen Bürgermeister Michael Pfeiffer mit einem "Fahrchips-Regen" aus dem Korb der Feuerwehr-Drehleiter zusätzlich für gute Laune. Wer Glück hatte, ergatterte eine der vielen Brezeln, die hinterher verteilt wurden. Anschließend waren die Straßen und Wege auf dem Festgelände gut gefüllt. Bei einigen Fahrgeschäften musste man sogar anstehen. Während sich Groß und Klein auf dem Festplatz amüsierten, schlenderten viele Besucher durch die Gassen zwischen den Marktbuden. Aus Richtung Stadtmitte kamen viele Gäste, die bereits hinter dem Citykaufhaus und auf der Bananenbrücke auf die ersten Anbieter stießen. Das Gedränge setzte sich über die Eckenerstraße Richtung Jahnhalle und Jahnstraße fort. Besonders wenn man sich mit geschlossenen Augen in der Menge mittragen lässt, erschließt sich einem die Faszination des Krämermarktes. Erst riecht es nach geräuchertem Speck aus Baiersbronn, dann nach Honig aus Bischweier und manchmal auch nach Patschuli. Daneben klimpern Schmuckketten mit Bratpfannen um die Wette. Gelegentlich gibt es auch noch einen Marktschreier der alten Art, der seine Ware mit vielen Sprüchen anbietet. Aus den Zelten der Vereine und Gastronomen duftet es nach den verschiedensten, zum Teil auch exotischen Speisen. Wer sich am Samstagabend durch den heftigen Regen von einem Besuch abhalten ließ, hat heute noch eine letzte Gelegenheit, um bei der Harmonika-Vereinigung Gaggenau, dem Fanfarenzug der GroKaGe, den Skatclubs "Herz Dame" und "Gut Blatt", dem Musikverein Sulzbach, dem Freizeitclub Schlempers, der Stadtkapelle Gaggenau, der Sultan Ahmet Moschee und der serbischen Kulturgemeinschaft Sveti Sava Gaggenau seinen Hunger und Durst zu stillen.

