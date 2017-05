50 "Schaffer" in Aktion

Forbach - Diesmal konnten sich die Helfer beim "Tag für Bermersbach" nicht über das Wetter beklagen.

Startpunkt für diese Gemeinschaftsaktion war der Schulhof, wo sich am Samstagmorgen fünf Frauen und 45 Männer eingefunden hatten, um aufgeteilt in Gruppen mit zugewiesenen Aufgaben zu den Einsatzorten auszuschwärmen. Diesmal galt die Fürsorge besonders den Wanderwegen auf der Gemarkung des Bergdorfs. Ziel war eine verbesserte Passierbarkeit, die mit der Beseitigung von Hindernissen wie in den Weg hängendes Geäst und zugewachsenen Rändern bewerkstelligt wurde.

Die Helfer hatten auch die Wege und Markierungssteine im Blick, zur besseren Lesbarkeit mussten sie von Schmutz befreit, die Schrift nachgezogen werden. Zur Pflege der Wanderwege gehörte das Aufmachen von Gräben, um Pfade zu entwässern. Vom "Hölleweg", ein Rundweg, der fast die Murg berührt, bis zum "Heinrich-Ludwig-Wegle" bei der Roten Lache reichte das Aktionsgebiet der freiwilligen Helfer. Innerorts beschäftigte sich eine Gruppe mit der Anlagenpflege am Jahrhundert-Platz. Das Unkraut wurde beseitigt, die Bepflanzung gerichtet und die Wege gereinigt. Auch bei der Freizeitanlage an den Giersteinen werkelte ein Arbeitsteam. Einmal waren Graffiti an der Hütte zu beseitigen und diese instand zu setzen.

Mittels Klein-Bagger und Frontlader - beide vom Bauhof der Kerngemeinde Forbach zur Verfügung gestellt - bereiteten die Fachhandwerker die Fläche für die Installation einer Netzschaukel vor. Mit diesem Spielgerät, das in einer späteren Aktion aufgebaut wird, dachten die Planer vor allem an die kleinen Kinder, die bei der Freizeitanlage bisher wenig geeignetes Spielgerät vorfinden. Zufrieden zeigte sich Ortsvorsteher Hans-Jörg Wiederrecht mit dem Tag für Bermersbach. Es kamen mehr Leute als erwartet und in den vier Stunden wurde viel erreicht. Die fleißigen Helfer ließen den Arbeitseinsatz in gemütlicher Runde bei den Giersteinen ausklingen.