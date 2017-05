Die Arbeit mit Flüchtlingen ist heute ihr Schwerpunkt Gaggenau (ek) - "Ich habe einfach ein wundervolles Leben und ich bekomme von allen immer die volle Unterstützung", erklärt Ingrid Chaventré ihre Motivation für ihr Engagement und ergänzt, "es ist ein Leben, das mir gefällt, weil es so vielfältig ist." Heute nun feiert sie ihren 75. Geburtstag nur im kleinen Kreis, da nicht alle Familienmitglieder da sein können. Doch das große Fest wird im Sommer nachgeholt. (ek) - "Ich habe einfach ein wundervolles Leben und ich bekomme von allen immer die volle Unterstützung", erklärt Ingrid Chaventré ihre Motivation für ihr Engagement und ergänzt, "es ist ein Leben, das mir gefällt, weil es so vielfältig ist." Heute nun feiert sie ihren 75. Geburtstag nur im kleinen Kreis, da nicht alle Familienmitglieder da sein können. Doch das große Fest wird im Sommer nachgeholt. Ingrid Chaventré wurde in Saarbrücken geboren. Ihr Vater war Musiker und viel unterwegs - so hatte auch sie kein stetes Leben. "Dies steckt auch heute noch in mir", erzählt sie. Sie lebte an vielen verschiedenen Orten, darunter vier Jahre in Italien. Insgesamt hat sie sechs Geschwister, wobei zwei davon bereits verstorben sind. Geprägt ist das Leben von Ingrid Chaventré von Lernen, Arbeiten und "Gutem tun". Bereits mit 14 Jahren hat sie ihren Realschulabschluss gemacht. Anschließend absolvierte sie die Ausbildung im mittleren Postdienst. Eine aufbauende Ausbildung im höheren Postdienst ermöglichte ein anschließendes Studium der Sozialpädagogik. In Köln hat sie dann als klassische Sozialarbeiterin gearbeitet. Beim Kölner Karneval hat Ingrid Chaventré ihren Mann Daniel - einen Franzosen - kennengelernt. 1976 haben Ingrid und Daniel Chaventré geheiratet. Sie arbeitete nun auf dem Weingut ihres Mannes im Büro, hat nebenbei die Meisterin in der städtischen Hauswirtschaft gemacht und auf dem Weingut eine Weinstube geführt. Später folgte ein Umzug nach Wiesbaden, wo Ingrid Chaventré dann wieder im sozialen Bereich arbeitete. Sie schloss ein Fernstudium "Berufs- und Arbeitspädagogik" ab und arbeitete danach bei General Motors als Prozessbegleiterin und Dozentin für neue Arbeitsorganisationen in der Produktion. Ihre Tätigkeit beim Aufbau des Mercedes-Benz-Pkw-Werks führte sie nach Gaggenau, wo sie seit 1996 lebt. Sieben Jahre war Ingrid Chaventré Landes- und drei Jahre Bundesvorsitzende der Organisation "PFAD" (Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien). Sie begleitete das Projekt "Anne wird Bürgermentorin", das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Beim Neujahrsempfang 2016 erhielt Ingrid Chaventré den Bürgerpreis der Stadt Gaggenau. Durch ihre Projektarbeit und -begleitung konnte sie sich ein großes Netzwerk schaffen und ist dankbar für die große Unterstützung, die sie dabei von allen Stellen und Ämtern und der ganzen Gaggenauer Kommune erfährt. Die Arbeit mit Flüchtlingen ist heute ihr Schwerpunkt. Knapp zwei Jahre war sie in der Gemeinschaftsunterkunft in Bad Rotenfels tätig und hat dort täglich alphabetisiert. Inzwischen betreut sie Menschen in der Anschlussunterbringung. Bei ihrem neuesten Projekt "So funktioniert Schule" begleitet Ingrid Chaventré zusammen mit Achim Rheinschmidt, Leiter der Eichelbergschule, Eltern mit Fluchterfahrung und führt sie an das deutsche Schulsystem heran. Wie bei allen von ihr bisher begleiteten Projekten ist es ihr auch hier wichtig, dass ein Projekt nicht nur abgeschlossen wird, sondern auch nachhaltig wirkt. Gemeinsam in ihrem Haus in Gaggenau lebt Ingrid Chaventré mit ihrem Mann und den beiden Pflegesöhnen Adrian (24) und Angelo (21), arbeitet und entspannt in ihrem Garten, liebt klassische Musik, liest täglich und kocht gerne für die Familie.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Frankfurt

Hilfe für Ehrenamtliche Frankfurt (red) - Sie jäten Beete, kümmern sich um Alte und Kranke, löschen. Mehr als 20 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Doch was passiert, wenn den Freiwilligen etwas passiert? Wenn sie einen Unfall haben oder Schaden verursachen (Foto: dpa)? » Weitersagen (red) - Sie jäten Beete, kümmern sich um Alte und Kranke, löschen. Mehr als 20 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Doch was passiert, wenn den Freiwilligen etwas passiert? Wenn sie einen Unfall haben oder Schaden verursachen (Foto: dpa)? » - Mehr Durmersheim

Helfer mit neuer Homepage Durmersheim (HH) - Der ehrenamtliche Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung in Durmersheim ist über eine neue Homepage zu erreichen. Sie soll nicht nur der Werbung von neuen Mitstreitern dienen, sondern auch dem schnellen Informationsfluss unter den Mitarbeitern (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Der ehrenamtliche Arbeitskreis Flüchtlingsbegleitung in Durmersheim ist über eine neue Homepage zu erreichen. Sie soll nicht nur der Werbung von neuen Mitstreitern dienen, sondern auch dem schnellen Informationsfluss unter den Mitarbeitern (Foto: HH). » - Mehr