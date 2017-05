Gute Voraussetzungen geschaffen Gernsbach (red) - Bei den baden-württembergischen Einzel- und Synchronmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende vom TV Ichenheim ausgerichtet wurden, konnten die Trampoliner des TV Gernsbach mit zwei jungen Turnerinnen wieder gute Ergebnisse erzielen. "Bei beiden Mädchen klappten die neuen Schwierigkeiten in ihren Übungen, damit haben sie sehr gute Voraussetzungen für die weitere Saison geschaffen", bilanziert der Verein. (red) - Bei den baden-württembergischen Einzel- und Synchronmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende vom TV Ichenheim ausgerichtet wurden, konnten die Trampoliner des TV Gernsbach mit zwei jungen Turnerinnen wieder gute Ergebnisse erzielen. "Bei beiden Mädchen klappten die neuen Schwierigkeiten in ihren Übungen, damit haben sie sehr gute Voraussetzungen für die weitere Saison geschaffen", bilanziert der Verein. Nach ein paar Meisterschaften auf badischer Ebene sowie Pokalwettkämpfen auf deutscher Ebene sind Berit Rösler und Rosalie Schmidt ja schon einiges gewohnt. Ihre Durchgänge bei diesem Leistungsniveau und den starken Mitbewerbern gut zu meistern, erforderte dennoch einiges an Konzentration, Kraft und Körperbeherrschung sowie Nervenstärke. Und dann turnte Leonie Adam aus Stuttgart ebenfalls hier mit - die Teilnehmerin der jüngsten olympischen Spiele ist ein großes Vorbild für viele junge Turnerinnen. Berit Rösler startete in der Klasse "Jahrgang 2006 und jünger". Mit ihrer neuen Pflichtübung M5 hatte sie sich erst kurz vor Meldeschluss für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifiziert. Hier machte sich die noch fehlende Stabilität bemerkbar, trotzdem erreichte sie einen sehr guten fünften Platz, informiert der TVG. In der Altersgruppe der Schülerinnen Jahrgänge 2004/2005 turnte Rosalie Schmidt. Beide Durchgänge zog sie mit einer schönen Pflichtübung M7 und ihrer Kürübung durch, das reichte im Feld der starken Konkurrentinnen für einen erfreulichen neunten Platz. Am Sonntag durften die zwei Mädchen zusammen als Synchronpartnerinnen an den Start gehen. Bei einer fast perfekten Synchronität mit 9,1 von 10 Punkten im Pflichtdurchgang und einer sehr schönen Kür beendeten sie den Vorkampf mit einem hervorragenden dritten Platz. Damit qualifizierten sie sich für das Finale, patzten hier jedoch bei einem Sprung und beendeten den Wettkampf mit einem immer noch guten Platz fünf. "Klar sind die Mädchen etwas enttäuscht, weil sie nicht auf dem Treppchen standen. Aber wir sehen die durchgeturnten Übungen als Erfolg, das ist bei dem Leistungsdruck bei solchen Wettkämpfen keine Selbstverständlichkeit", erklärte das mitgereiste Trainerteam Christiane und Cornelia Schermer: "Als Trainingsziele in den nächsten Wochen stehen auf alle Fälle neue Schwierigkeiten und Haltungsverbesserungen auf dem Programm. Denn die Sportler von diesem Wochenende treffen sich bald wieder, sei es im Rahmen des Filderpokals in Ruit oder beim Deutschen Turnfest in Berlin. Bei beidem müssen sie sich dann sogar gegen die nationale Konkurrenz durchsetzen."

