Gesangtalent will auf Karriereleiter weiter nach oben

Forbach - Wenn man Pervin Chakar zum ersten Mal trifft, meint man, vor der jüngeren Schwester der italienischen Mezzosopranistin und Königin der Koloraturen Cecilia Bartoli zu stehen - eine Verwechslung, die der 35-jährigen Sopranistin mit den türkisch-kurdischen Wurzeln regelmäßig passiert. Wie beim italienischen Star, der schon früh von der Mutter zur Sängerin erzogen wurde, begann Chakars Laufbahn in der Jugend. Sie spielte Violoncello und studierte Gesang, zuerst in der Türkei, nach ihrem ersten Diplom in Italien. Derzeit lebt sie in Forbach

Ihre dunklen Augen strahlen und blitzen, wenn sie mit einem offenen Lächeln von ihrer Studienzeit in Italien erzählt. Sie berichtet von Meisterkursen und Engagements an kleinen und großen Häusern, von vielen Preisen, die sie bei Wettbewerben in Italien, Frankreich und in ihrem Heimatland gewonnen hat. Konzertreisen führten sie nach Rom, nach St. Petersburg (gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Moskau) und mehrfach nach Irland.

Der Karriereweg war für die junge Sängerin nicht einfach. Pervin Chakar gibt zu, dass es manche Durststrecke zu überwinden galt. "Im Gegensatz zu einigen meiner Studienkollegen haben meine Eltern mich nicht finanziell unterstützt, so dass ich oft noch nach dem Vorsingen oder der Probe für ein kleines Engagement in einem Café gearbeitet habe." Aber sie ist stolz darauf, es alleine geschafft zu haben, mit Bescheidenheit und Konzentration darauf, was ihr wichtig war: die klassische Musik und da vor allem Belcanto - der "schöne Gesang".

Ihr beachtliches Repertoire enthält eine lange Liste von Opernrollen aus Werken von Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, aber auch aus französischen Opern von Jules Massenet sowie Klassiker von Mozart oder Händel. Die "Fünfzehnjährige" aus der Oper "Lulu" von Alban Berg sang sie an der Mailänder Scala, "das war einer der Höhepunkte".

Dabei liegt Chakar weniger das dramatische Fach, sondern eher die lyrische Leichtigkeit. Lächelnd erinnert sie sich an die italienische Produktion von "Hänsel und Gretel". Mit der Humperdinck-Oper tourte sie als Gretel durch Italien und gab 64 Vorstellungen für rund 20000 Kinder.

Elf Jahre lang lebte und arbeitete sie in Italien. Vor zwei Jahren heiratete sie ihren Mann Acad, den sie bei einem klassischen Konzert kennengelernt hatte. Seit einem Jahr ist sie selbst Mutter. Sohn Aryan ist Mittelpunkt der Familie. Auch ihr Mann ist Musiker, klassisch ausgebildeter Querflötist.

Sein Cousin holte die Familie aus Italien nach Deutschland, lockte sie mit Versprechungen über seine angeblichen Kontakte in die Musikbranche nach Forbach. Versprechungen, denen Pervin gerne Glauben schenkte: "Hier sind die Menschen offener als in Italien für Künstler, die nicht aus dem eigenen Land kommen."

Ohne Sprachkenntnisse geht nichts

In den vergangenen sechs Monaten hat sich aber bislang nichts von den großen Träumen erfüllt. Pervin Chakar und ihr Mann schauen nach vorne und nicht verbittert zurück. Nachdem es ihnen bisher nicht gelungen ist, musikalisch Fuß zu fassen, hat sich Acad eine Arbeitsstelle gesucht.

Für ihn ist klar - seine Frau hat das größere musikalische Talent. Sie braucht Freiraum, um ihre Stimme und ihr Repertoire zu pflegen, damit sie sich um ihre Karriere kümmern kann. Diese steht ganz oben auf ihrer Wunschliste.

Die Sängerin spricht perfekt türkisch, italienisch und englisch. Sie hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, schnell auch gut deutsch zu sprechen und ihr Repertoire auf weitere deutsche Opern auszuweiten. Daher besucht sie zurzeit jeden Tag einen Sprachkurs. "Wenn wir hier leben, müssen wir gut deutsch lernen - ohne Sprache geht gar nichts."

Parallel dazu versucht sie, sich an deutschen Opernhäusern vorzustellen. Dabei ist der derzeitige Wohnort Forbach nicht unbedingt von Vorteil. "Mein Mann arbeitet bei Daimler-Benz und ist sehr froh, dort eine Stelle gefunden zu haben. Daher würden wir gerne nach Gaggenau ziehen." Die Zeitungslektüre und die Suche nach Wohnraum gehören im Moment im Haus Chakar zu den vordringlichsten Aufgaben.

Die junge Familie hofft, eine kleine und bezahlbare Wohnung in Gaggenau zu finden, von wo aus die Sängerkarriere für Pervin sich weiterentwickeln kann. Der Vermieter hätte dann fast täglich ein Gratiskonzert. Ihr Ziel ist es, für den Tag bereit zu sein, an dem sie es auch in Deutschland auf die Bretter schafft, die für sie die Welt bedeuten. Denn das Singen ist für Pervin Chakar so wichtig wie das Atmen - ein Leben ohne kann sie sich nicht vorstellen.