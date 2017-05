Trotz Verbots: Lkw auf Amalienbergparkplatz

Gaggenau - Die Ottenauer sind zufrieden. Die Ende vergangenen Jahres umgesetzten Lärmschutzmaßnahmen auf der B462 haben sich bewährt. "Der Lärmpegel hat sich halbiert", berichtet Manfred Striebich. Er ist Sprecher der Initiative Lärmschutz Ottenau. Im Vorfeld war er noch skeptisch, ob die Kombination aus Flüsterasphalt (Splittmastix-Asphalt) und einer 80 Zentimeter hohen Betongleitwand zwischen Gaggenau-Mitte und der Ausfahrt Ottenau den gewünschten Erfolg mit sich bringen würde.

Die ersten Erfahrungen zeigten, dass sich die Situation deutlich verbessert hat. Pkw passieren den Bereich Ottennau Siedlung auf der Bundesstraße laut Striebich fast geräuschlos, auch durch Lastwagen würde deutlich weniger Geräusche hörbar sein. Striebichs Fazit: "Die Betongleitwand hat eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität mit sich gebracht." Immerhin sind auf der Bundesstraße laut Regierungspräsidium täglich mehr als 20000 Kraftfahrzeuge unterwegs, davon sieben Prozent Schwerverkehr.

Aber gerade der Schwerverkehr bereitet den Ottenauern zum Teil nach wie vor Sorge. Dabei geht es nicht um den fließenden, sondern den ruhenden Verkehr. Knackpunkt ist der Amalienbergparkplatz. Auch auf Druck der Initiative Lärmschutz B462 in der Siedlergemeinschaft Ottenau (Verband Wohneigentum) war er für Lkw gesperrt worden. Die Bewohner der Ottenauer Siedlung hatten zuvor von einer "sehr störenden Lärmquelle" gesprochen. Insbesondere im Sommer würden die Lkw-Fahrer die Motoren nicht abstellen, da die Kühlaggregate bei hohen Lufttemperaturen weiterlaufen.

Brummifahrer legen Pausen ein

Zwar hat sich die Situation mit dem Parkplatz verbessert. Aber nach wie vor gibt es vereinzelt Brummifahrer, die den kleinen Parkplatz ansteuern und dort eine Pause einlegen. Andere stellen ihre Anhänger auf der Fläche ab. Das alles, obwohl zwei Schilder darauf hinweisen, dass die Abstellfläche für Lkw gesperrt ist. Ein Schild befindet sich etwa 200 Meter vor dem Parkplatz, ein zweites direkt in Höhe der Einfahrt.

"Die Schilder sind relativ klein", meint Manfred Striebich. Er befürchtet, dass in wärmeren Jahreszeiten wieder Lkw-Fahrer den Parkplatz ansteuern und die Kühlaggregate laufen lassen würden. Um das zu unterbinden, schlägt er ein "höhenbeschränkendes Tor" vor. "Das Vorankündigungskennzeichen mit dem Verbotsschild für Schwerlastverkehr (etwa 100 oder 200 Meter vor der Einfahrt zum Parkplatz) müsste natürlich mit einem Zusatzschild der Höhenbeschränkung versehen werden", so Striebich. Mit diesem Vorschlag stieß er bei Gaggenaus Bürgermeister Michael Pfeiffer auf offene Ohren. Und auch aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe kam eine positive Stellungnahme: "Ein solches Vorgehen erscheint uns schlüssig und wird von uns befürwortet."

Dass noch nichts passiert ist, liegt am Landratsamt Rastatt. An dieses und an die Verkehrsbehörde der Stadt Gaggenau hatte das Regierungspräsidium den Vorgang zur weiteren Bearbeitung übergeben. "Wir sehen eine solche Lösung als äußerst bedenklich an", betont Gisela Merklinger, Pressesprecherin des Landratsamts Rastatt. Der Einfahrtsbereich in den Parkplatz in einer Kurve sei sehr unübersichtlich, auch gebe es keine Ausfädelspur. Eine solche zu bauen, sei wegen der geografischen Lage (Felswand) nur mit äußerst großem Aufwand möglich. Die Rastatter Behörde befürchtet, dass Lkw-Fahrer, würden sie nach der Kurve die Höhenbeschränkung sehen, auf der Bundesstraße anhalten könnten. Das sei unverantwortlich und eine Verkehrsgefährdung, so Merklinger.

Dass den Lkw-Fahrern Möglichkeiten zu einer Rast und zum Einhalten der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten gegeben werden müssen, ist auch Striebich klar. Er ist deshalb im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne). Vorstellbar sei für ihn zum Beispiel ein großflächiger Parkplatz, eventuell sogar ein Autohof, in der Nähe der Autobahnein- und Ausfahrt Rastatt-Nord. Denkbar sei zum Beispiel der Bereich in Höhe der dortigen Tankstelle bei Rauental. Auch auf der Fläche vor dem Unimog-Museum, wo sich früher ein Holzlagerplatz befand, wäre nach seiner Ansicht ein Parkplatz denkbar.