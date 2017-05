Wasserrecht zur Kostensicherheit abklären

Von Markus Mack Forbach - Das Thema Brückensanierungen wird den Forbacher Gemeinderat noch eine geraume Zeit beschäftigen. 17 von 18 Bauwerken auf der Gemarkung sind betroffen, das hat eine Brückenhauptprüfung ergeben. Ein Gespräch mit den Fachbehörden soll es in der übernächsten Woche im Landratsamt geben, berichtete Ortsbaumeister Oliver Dietrich auf BT-Anfrage. Dabei sollen insbesondere wasserrechtliche Fragen erörtert werden. In einem ersten Schritt werden fünf Bauwerke ertüchtigt. Es handelt sich um folgende Brücken: Kirchbuckel Herrenwies (voraussichtliche Kosten 142000 Euro); Mühlbachweg (192000 Euro); Klammstraße (Frankenbach, 108000 bis 165000 Euro); Klammstraße (Wiedbach, 131000 Euro); Bermersbach Sersbach (171000 Euro). Der Gemeinderat hat einem Zeitplan in der jüngsten Sitzung zugestimmt (das BT berichtete). Die Brücke am Mühlbachweg soll noch in diesem Jahr saniert werden, bekräftigte der Ortsbaumeister. Die Planungen sind im Gang. Beim Gespräch im Landratsamt werde die Art der Arbeiten ein Thema sein. Bei Eingriffen in ein Gewässer seien gewisse Auflagen zu beachten, beispielsweise, ob dieses umgeleitet werden müsse. Die veranschlagten Kosten waren auch Grund einer Anfrage bei der Ratssitzung. Sabine Weiler (CDU) wollte wissen, ob die Durchmesser der Durchlässe noch zeitgemäß seien oder ob, bei erforderlichen Vergrößerungen, mit höheren Baukosten zu rechnen sei. Wenn eine Brücke saniert wird, dann besteht Bestandsschutz, macht Dietrich auf BT-Nachfrage klar. Anders sieht es aus, wenn ein Bauwerk, um die erforderliche Auflastung für den Straßenverkehr zu bekommen, neu errichtet wird. Dann muss dafür das Wasserrecht neu beantragt werden. Das von der Verwaltung beauftragte Ingenieurbüro verfüge auf diesem Gebiet über die erforderliche Erfahrung, so dass er bei den vorgelegten Kostenkalkulationen mit keinen größeren Überraschungen rechne. Für die Bauwerke am Kirchbuckel und in der Klammstraße soll die wasserrechtliche Genehmigung 2017 eingeholt werden, die Realisierung könnte 2018 bis 2019 erfolgen. Für die Bücke über den Sersbach in Bermersbach könnte, nach der Vorlage der Genehmigung, die Ausschreibung noch in diesem Jahr und die Durchführung dann 2018 erfolgen. Für die Brücke in der Klammstraße sei bereits ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Wenn die wasserrechtlichen Genehmigungen vorliegen, ist das ein Vorteil für das weitere Vorgehen. Denn eventuelle Auflagen seitens der Behörden und die sich daraus ergebenden Mehrkosten können bei den Sanierungsvorschlägen berücksichtigt werden. Im laufenden Haushaltsjahr sind 800000 Euro für die Brückenbauwerke bereitgestellt. Die Verwaltung rechnet in diesem Jahr mit Kosten von rund 275000 €bis 330000 Euro€ für Sanierung, Planungen, wasserrechtliche Genehmigungen, Gutachten und Ausschreibungen. Wie es nach den fünf Brücken des ersten Abschnitts weitergeht, darüber gibt es noch keine Pläne. Diese Bauwerke sind laut Dietrich nicht so sehr reparaturbedürftig wie die ersten fünf. Denkbar wäre, bestimmte Gewerke, beispielsweise Stahlarbeiten an Geländern oder Ausfugungen, für verschiedene Brücken zusammenzufassen. Die Vorschläge würden zu gegebener Zeit dem Gemeinderat vorgelegt.

