Sagenweg: Neue Internetseite Gernsbach (red) - Rechtzeitig zur Wandersaison wurde die Internetseite zum Gernsbacher Sagenweg überarbeitet und für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Sie enthält laut Mitteilung der Stadt Gernsbach neben vielen neuen Fotos auch ein kleines Werbevideo, das Lust auf die Wanderroute wecken soll. "Die Seiten sind nun auch für Mobilgeräte optimiert worden und damit wieder up-to-date", freut sich Tourismusleiter Sven Missal. "Derzeit arbeiten wir auch noch unter Hochdruck an der Internetseite zur Gernsbacher Runde, die ebenfalls demnächst einen Relaunch bekommen wird." Der als Schwarzwälder Genießerpfad ausgezeichnete Sagenweg führt auf rund fünf Kilometern Länge rund um Schloss Eberstein. Relaunch auch für "Gernsbacher Runde" An sieben Stationen weisen Infotafeln auf die verschiedenen Sagen hin, die man sich rund um den Gernsberg erzählt. Die als Rundweg konzipierte Strecke zeichnet sich durch überwiegend naturbelassene schmale Pfade aus und führt zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten wie der Klingelkapelle, dem Grafensprung oder Schloss Eberstein. Sagenrucksack speziell für Schulklassen Mit einem speziellen Sagenrucksack hat die Touristinfo in Zusammenarbeit mit Grundschullehrerinnen aus Gernsbach ein Angebot für Schulklassen und Gruppen im Grundschulalter geschaffen. Zahlreiche Utensilien, Rätsel und Quizfragen rund um die Geschichten unterstützen dabei, die einzelnen Stationen noch lebendiger und erlebbarer für die Kinder werden zu lassen, erklärt die Stadtverwaltung. Die neuen Seiten wurden von Joachim Gerstner von der Firma "compusign.grafisches büro" aus Weisenbach gestaltet. "Herr Gerstner hat bereits zahlreiche Foto- und Videoprojekte für uns umgesetzt", berichtet Missal über die Zusammenarbeit. Neben einem ansprechenden und modernen Design sind auch die Infobroschüre mit der Karte und die GPS-Daten zur Tour für den Download auf der neuen Internetseite hinterlegt. Alle Informationen zum Gernsbacher Sagenweg gibt es unter: www.sagenweg.de

