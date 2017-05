Murgtal-Wohnstift gGmbH soll in die Insolvenz gehen

Gernsbach - Die DRK Murgtalwohnstift gGmbH soll in den nächsten Tagen in die Insolvenz geschickt werden. Das hat Harald Kothe gestern bestätigt; er ist Geschäftsführer des Kreisverbands Baden-Baden. Der Sitz der gGmbH wurde nach Pforzheim verlegt.

Anlass sei die drohende Zahlungsunfähigkeit der gGmbH. Diese könne zwar im Moment ihre Rechnungen bezahlen. Aber als "vorsichtiger Kaufmann" habe er die Ankündigung von einigen Wohnungseigentümern der Senioreneinrichtung zu berücksichtigen. Diese hätten zwar zugesagt, einen Vertrag mit dem neuen Betreiber, der SWB Wohnstiftgesellschaft aus Bühl, zuzustimmen. Gleichwohl wollten sie nicht auf Mietzahlungen verzichten, die ihnen zustünden und deshalb die gGmbH verklagen. Die 104 Wohneinheiten werden derzeit von 86 einzelnen Eigentümern gehalten. Diese werden von der SWB nur etwa die Hälfte der Pacht bekommen, die sie mit der gGmbH des DRK vereinbart hatten. Frühestens zum 31. Dezember 2018 könnte die gGmbH aus dem Pachtverhältnis mit den Eigentümern aussteigen. Bis dahin könnten sich Forderungen der Eigentümer von rund 490000 Euro aufsummieren. Gestern habe er einen Vorstandsbeschluss für den Insolvenzantrag eingeholt, sagte Kothe weiter.

Bereits zum Montag war der Sitz der DRK Murgtalwohnstift gGmbH von Baden-Baden nach Pforzheim verlegt worden. Unter der dortigen Adresse firmiert nach Angaben von Branchenkennern auch die Pforzheimer Dependance der Baden-Badener Rechtsanwaltsgesellschaft, die das DRK beraten habe.

Harald Kothe bestätigte den Umzug: Letztlich wolle man so die gGmbH aus dem direkten Blickfeld der Öffentlichkeit und der Medien in der Region Baden-Baden-Murgtal rücken. So ein Procedere sei durchaus üblich. Schließlich entstehe durch Berichterstattung ein Stück weit Verunsicherung nicht zuletzt bei den Bewohnern des DRK-Ludwig-Wilhelm-Stifts in Baden-Baden. Dafür bestehe aber kein Anlass, betonte Kothe.

Der Betriebsübergabe am vergangenen Mittwoch ist eine geplatzte Übergabe zwei Tage zuvor vorangegangen: Hintergrund war ein Ergänzungsvertrag, mit dem die SWB nicht einverstanden war. Zwischenzeitlich hatte die Heimaufsicht des Landkreises Rastatt das Wohnstift unter verschärfte Beobachtung gestellt. Denn es sei offensichtlich durch die geplatzte Übernahme zu "Versorgungsdefiziten" gekommen und unter den Bewohnern habe große Sorge geherrscht.